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Языджи продолжает играть за ЦСКА, несмотря на незалеченную травму

сегодня, 16:12

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что игрок продолжает играть, несмотря на неполное восстановление от травмы спины.

Отек спины Юсуфа еще не прошел, он все еще испытывает боли, из-за чего не может быть эффективен на 100%. Он сожалеет об этом и приносит извинения болельщикам. Он говорит, что фанаты ЦСКА заслуживают лучшего. Надеюсь, болельщики продолжат наблюдать за настоящим Юсуфом, когда боль пройдет.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета.

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ЦСКА  Языджи Юсуф
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 20:57
Вечера доброго!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:53
К чему этот героизм??? Надо долечиваться .
tims
tims
сегодня в 18:11
Хорошая отмазка... В таком случае говорят: ж..пе легче...
Naherger
Naherger
сегодня в 17:44
А какого,простите, Ху...??? Это прежде всего эгоизм. А таких игроков я никогда не уважал. Гбамен тоже только для себя играет,карраскаль это энджуке второй,а Медина вообще непонятный персонаж
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:18
А у трёх остальных-геморрой? А Лёхи с Васей-падучая...не- "жевучая".Как две тупых коровы,жующие жвачку.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:07
Здоровья и чтобы без последствий
ДСА
ДСА
сегодня в 16:59
Ремонт игрока не очень удался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 16:48
Желательно такие вирши сопровождать советом, как на это реагировать. Я, например, не знаю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:47
Благодарю!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:25
"Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила почту развозил,
И пулей вражеской сраженный,
Он все-таки письма разносил."
12 стульев. Ильф и Петров
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:23
Юсуф играет через боль.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:22
Спасибо!)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:20
Здоровье нужно беречь.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:19
Добрый день.

Одобрено.

Всего доброго.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:12
Как бы не усугубить!
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