Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что игрок продолжает играть, несмотря на неполное восстановление от травмы спины.
Отек спины Юсуфа еще не прошел, он все еще испытывает боли, из-за чего не может быть эффективен на 100%. Он сожалеет об этом и приносит извинения болельщикам. Он говорит, что фанаты ЦСКА заслуживают лучшего. Надеюсь, болельщики продолжат наблюдать за настоящим Юсуфом, когда боль пройдет.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета.
Гаврила почту развозил,
И пулей вражеской сраженный,
Он все-таки письма разносил."
12 стульев. Ильф и Петров
Гаврила почту развозил,
И пулей вражеской сраженный,
Он все-таки письма разносил."
12 стульев. Ильф и Петров
Одобрено.
Всего доброго.
Одобрено.
Всего доброго.