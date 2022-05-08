Языджи продолжает играть за ЦСКА, несмотря на незалеченную травму

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА , заявил, что игрок продолжает играть, несмотря на неполное восстановление от травмы спины.

Отек спины Юсуфа еще не прошел, он все еще испытывает боли, из-за чего не может быть эффективен на 100%. Он сожалеет об этом и приносит извинения болельщикам. Он говорит, что фанаты ЦСКА заслуживают лучшего. Надеюсь, болельщики продолжат наблюдать за настоящим Юсуфом, когда боль пройдет.