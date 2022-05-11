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Левандовски разочаровался в руководстве «Баварии» и хочет уйти летом

сегодня, 17:16

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски разочарован поведением руководства клуба и хочет покинуть команду.

Bild утверждает, что поляк выразил недовольство из-за попыток «Баварии» приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, в итоге перешедшего в «Манчестер Сити».

Левандовски также разочаровался сомнениями клуба в необходимости подписания с ним нового контракта.

В связи с этим Роберт больше не чувствует, что его ценят в «Баварии», и намерен уйти летом. Ранее появлялась информация, что Левандовски хочет уйти в «Барсу».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:36
Напрасно Роберт капризничает. Карьера на излете, должен сам это понимать. Бавария то без Роберта не пропадет, а вот как пойдут дела у Роберта даже господу богу неизвестно. Его бледная игра за сборную наводит на пессимистичные выводы в случае его ухода.
Ждем дальнейших событий.
112910415
112910415
сегодня в 19:29
просто подождём, всё увидим
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:50
Посмотрим где окажется.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:49
Скатертью дорога
ДСА
ДСА
сегодня в 18:33
Дальше Польши не уйдет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:26
Салихамиджич чудит, рискует оставить Баварию без напа
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:57
Мдяяя!Робертик обиделся! Ну надо адекватно подходить к этому!Все таки ты не молод!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:57
Странное руководство у Баварии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:56
Возьмут другие клубы.
asraeil
asraeil
сегодня в 17:53
На обиженных воду возят...
beefs
beefs
сегодня в 17:51
польский бздык, это бывает, незаменимых нет...
drug01
drug01
сегодня в 17:51
Это его право
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:45
Ведёт себя как Месси
протон
протон
сегодня в 17:44
А что он хочет в свои 33года? Контракт на 5 лет? Предложат ему год с возможностью продления ещё на 1. Это уже тревожный возраст, когда много рисков. Бавария деньги считать умеет и не собирается раскидываться деньгами просто потому что он в этом году был хорош. Кто знает что будет дальше? Может сломается ...
Бавария никогда не была командой, зависящей от какого-то одного игрока, даже во времена Беккенбауэра и Герда Мюллера
При всем уважении к Левандовски, он реально хорош только когда хороша вся команда и на него играют - в сборной Пiльши он никогда даже близко не играл на уровне БД или Баварии. Для Баварии это значит, что его могут заменить каким-то другим молодым топом=)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:43
Это просто польская наглость
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:41
Не факт что он заиграет
xxav3cuhbukw
xxav3cuhbukw
сегодня в 17:40
Да и черт с ним
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:35
Слезный ролик забыл записать!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:26, ред.
Всё это чьи-то фантазии. Какое он отношение имеет к тем или иным преобритениям клуба. Клуб является работодателем , и не его дело обсуждать. Дали тебе работу, за которую платят огромные деньги 💰 💰 💰, значит обязан работать. И продлевать или не продлевать контракт, это прерогатива руководства клуба. Наврядли эти вопросы он с кем-то обсуждает, скорее всего это чьи-то вбросы. Подогревают тему .
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