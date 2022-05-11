Левандовски разочаровался в руководстве «Баварии» и хочет уйти летом

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сегодня, 17:16

Форвард «Баварии» разочарован поведением руководства клуба и хочет покинуть команду.

Bild утверждает, что поляк выразил недовольство из-за попыток «Баварии» приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, в итоге перешедшего в «Манчестер Сити».

Левандовски также разочаровался сомнениями клуба в необходимости подписания с ним нового контракта.

В связи с этим Роберт больше не чувствует, что его ценят в «Баварии», и намерен уйти летом. Ранее появлялась информация, что Левандовски хочет уйти в «Барсу».