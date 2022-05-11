Левандовски разочаровался в руководстве «Баварии» и хочет уйти летом

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски разочарован поведением руководства клуба и хочет покинуть команду.
Bild утверждает, что поляк выразил недовольство из-за попыток «Баварии» приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, в итоге перешедшего в «Манчестер Сити».
Левандовски также разочаровался сомнениями клуба в необходимости подписания с ним нового контракта.
В связи с этим Роберт больше не чувствует, что его ценят в «Баварии», и намерен уйти летом. Ранее появлялась информация, что Левандовски хочет уйти в «Барсу».
Бавария никогда не была командой, зависящей от какого-то одного игрока, даже во времена Беккенбауэра и Герда Мюллера
При всем уважении к Левандовски, он реально хорош только когда хороша вся команда и на него играют - в сборной Пiльши он никогда даже близко не играл на уровне БД или Баварии. Для Баварии это значит, что его могут заменить каким-то другим молодым топом=)
Бавария никогда не была командой, зависящей от какого-то одного игрока, даже во времена Беккенбауэра и Герда Мюллера
При всем уважении к Левандовски, он реально хорош только когда хороша вся команда и на него играют - в сборной Пiльши он никогда даже близко не играл на уровне БД или Баварии. Для Баварии это значит, что его могут заменить каким-то другим молодым топом=)