Одна из главных целей «Ювентуса» на лето. Серб из «Лацио» выглядит предпочтительнее Погба

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вчера, 07:28

По всем показателям, кроме медийности.

Информация о поисках «Ювентусом» центрального полузащитника в новостных сводках начинает отображаться все более подробно. И уже несколько сезонов подряд чаще всего приводит к старому знакомому — хавбеку «Ман Юнайтед» Полю Погба, выступавшему за туринцев с 2012 по 2016 год. У француза в июне истекает контракт с МЮ и продлен он не будет. А недавно появились данные, что Поль не хочет оставаться и в АПЛ , так как устал от критики со стороны британских СМИ .

Экономия против перспектив

Само собой, особенно для итальянских инсайдеров, этот факт укрепляет разговоры о возможном возвращении Погба в «Юве». Конечно, есть на планете и другие клубы, но мало таких, которые будут платить Полю как МЮ — 15 млн евро в год. Возможно, в Европе на данный момент такой клуб и вовсе один — «Пари Сен-Жермен». И подтверждает этот взгляд недавний инсайд от журналиста Альфредо Педуллы. По его словам, представители «Юве» встречались с людьми из окружения Погба и дали им понять, что для трансфера французу придется пойти ни много ни мало на 50% сокращение зарплаты. А платить Полю больше 10 млн евро готов лишь ПСЖ .

При этом Педулла отметил, что альтернативой Погба в «Юве» видят хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Единственным камнем преткновения является его трансферная стоимость, римляне не опустятся в своих запросах меньше 70 млн евро, поэтому в долгосрочной перспективе подписание Погба выглядит выгоднее, однако лишь в финансовом плане, не в спортивном, на который и должны опираться грамотные менеджеры. И здесь Милинкович-Савич почти по всем параметрам нестабильного Поля превосходит.

Конечно, никто не откажет Погба в таланте и игровом интеллекте, в этом аспекте он мог бы претендовать на «корону» в мировом футболе на своей позиции, однако непростой характер, который всегда отражается и на выступлениях, должен рассматриваться первостепенно. Французу уже 29 лет, и свой пик карьеры он проводит максимально удручающе. Представить, что угнетенный в МЮ Поль вдруг выдаст 3-4 сумасшедших сезона в другом клубе с более благоприятной для себя атмосферой можно. Но чисто по спортивным и соревновательным причинам «Ювентус» не выглядит тем самым клубом, который впишется в настроение Погба. Выглядит таким именно ПСЖ , который и с сомнительной сплоченностью в раздевалке вряд ли утратит доминирующий статус в Лиге 1, а для ЛЧ нужны и другие факторы. Да и в финансовом плане и игроку, и клубу будет комфортнее.

«Ювентусу» для возвращения чемпионства в Италии нужен пахарь с характером, и серб Милинкович-Савич этими качествами обладает. Вспомним и о недавно приобретенном туринцами Душане Влаховиче, соотечественнике Сергея, и уже на бумаге игровые связи на поле будут выглядеть максимально крепко. В текущем сезоне Сержант, как прозвали болельщики игрока, сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов. Сравните с показателями Погба — 27 игр, 1 гол и 9 ассистов (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса»). Конечно, Поль и на половинной версии себя способен перебить стату Савича, особенно в менее конкурентной Серии А, но сомнения в этом должны одолеть руководство туринцев. Сейчас «Юве» не в том положении, чтобы пробовать и надеяться.

Твердая позиция против амбиций и денег

Последние сезоны Сержанта в составе «Лацио» продолжают сопровождаться слухами об интересе к нему не только со стороны «бьянконери». Игрока связывают и с «Реалом», «Ливерпулем», «Интером», и уже упомянутыми ПСЖ и МЮ . В конце прошлого года Сергей прокомментировал это резко:

Видел так много разговоров о себе, но мне наплевать. Важно то, что «Лацио» побеждает.

А уже в мае президент «Лацио» Клаудио Лотито был не менее тверд:

Милинкович-Савич не продается. Несколько лет назад нам предлагали за него 140 миллионов евро, но мы отказались. Если мы получим выгодное предложение от топ-клуба, то сообщим об этом Сергею.

Конечно, мы уже не раз видели, как пафосные заявления многих игроков, тренеров и президентов через какое-то время лаконично теряли свою ценность. Контракт Милинковича-Савича с «орлами» рассчитан до лета 2024-го и уже через год, если он все-таки останется, разговоры об уходе при сохранении уровня игры станут менее категоричными. Возможно, Сергею нравится в «Лацио» и он проникся преданностью к клубу, мы этого не знаем. А рассуждать можем лишь в контексте Сержант vs Погба, и первый возьмет верх по всем параметрам кроме медийности, — футболки с фамилией Поля будут скупаться охотнее, разговоров и внимания к «Юве» будет в десятки раз больше. Однако подобные «плюсы» вряд ли интересуют Аллегри и, наверное, боссов «бьянконери», еще не забывших ситуацию с Роналду.

Двоякие выводы

27-летний Милинкович-Савич при неограниченном доверии способен стать одним из ключевых игроков «Юве». Серб универсален — может сыграть и атакующего хавбека, и даже вингера. Прекрасно борется за мячи в воздухе, регулярно отдает ключевые передачи, обладает хорошим дальним ударом, а главное стабилен ментально и способен передавать этот настрой своим партнерам. Если «Ювентус» выберет Погба при его согласии на понижение в зарплате, это не станет удивлением. Вера в былого Поля способна вынудить руководителей клуба на рискованные решения, однако менее талантливый, но мотивированный Сержант может «дослужиться» и до лейтенанта, а дальше в перспективе и майоры, полковники, генералы...