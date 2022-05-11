В «Барсе» хотят как можно скорее договориться с «Астон Виллой» по Коутиньо

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сегодня, 18:26

«Барселона» хочет, чтобы «Астон Вилла» выкупила контракт полузащитника как можно скорее.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб планирует включить сумму со сделки по бразильцу в размере 20 миллионов евро в финансовый баланс на этот год.

Отмечается, что переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, а Коутиньо уже согласовал условия контракта с «Виллой».

Напомним, что Филиппе перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды в январе этого года.