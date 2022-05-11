В «Барсе» хотят как можно скорее договориться с «Астон Виллой» по Коутиньо

«Барселона» хочет, чтобы «Астон Вилла» выкупила контракт полузащитника Филиппе Коутиньо как можно скорее.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб планирует включить сумму со сделки по бразильцу в размере 20 миллионов евро в финансовый баланс на этот год.
Отмечается, что переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, а Коутиньо уже согласовал условия контракта с «Виллой».
Напомним, что Филиппе перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды в январе этого года.
Посмотрим, как сложится у парня дальнейшая карьера.
Посмотрим, как сложится у парня дальнейшая карьера.