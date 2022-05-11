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В «Барсе» хотят как можно скорее договориться с «Астон Виллой» по Коутиньо

сегодня, 18:26

«Барселона» хочет, чтобы «Астон Вилла» выкупила контракт полузащитника Филиппе Коутиньо как можно скорее.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб планирует включить сумму со сделки по бразильцу в размере 20 миллионов евро в финансовый баланс на этот год.

Отмечается, что переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, а Коутиньо уже согласовал условия контракта с «Виллой».

Напомним, что Филиппе перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды в январе этого года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:48
Переход в Барселону был явной ошибкой , не его это команда , такое часто случается. Вот только потерянные годы не вернешь. А ведь в АПЛ был на первых ролях , очень достойно смотрелся. Баварии тоже не сгодился. А годы идут, 29 уже.
Посмотрим, как сложится у парня дальнейшая карьера.
idres
idres
сегодня в 18:41
Посмотрим что получится
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:31
Если хотят, то обязательно договорятся.
протон
протон
сегодня в 18:30
Минус 150кк, и ладно б пользу принёс, так он ещё и 2+1 в разгром добавил. Барто канеш «легенда»
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