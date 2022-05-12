Ананко: «„Спартак“ способен брать более качественных игроков, чем Мартинс»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о полноценном переходе хавбека в московский клуб.

«Спартак» является топ-клубом России, и поэтому хочется, чтобы футболисты были такими же. Все решения о трансферах принимаются спортивным отделом, руководством. Да, Мартинс оправдал ожидания, но интересно, на каких условиях он переходит в «Спартак». Все-таки красно-белые способны брать более качественных футболистов, чтобы бороться за первое место. Конечно, я могу ошибаться. Мартинс в таком возрасте, когда он еще может прогрессировать. Лично я считаю: если приезжает легионер, он должен быть на две головы сильнее.