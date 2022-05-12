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Ананко: «„Спартак“ способен брать более качественных игроков, чем Мартинс»

сегодня, 21:18

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о полноценном переходе хавбека Кристофера Мартинса в московский клуб.

«Спартак» является топ-клубом России, и поэтому хочется, чтобы футболисты были такими же. Все решения о трансферах принимаются спортивным отделом, руководством. Да, Мартинс оправдал ожидания, но интересно, на каких условиях он переходит в «Спартак». Все-таки красно-белые способны брать более качественных футболистов, чтобы бороться за первое место. Конечно, я могу ошибаться. Мартинс в таком возрасте, когда он еще может прогрессировать. Лично я считаю: если приезжает легионер, он должен быть на две головы сильнее.

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Все комментарии
Edgar Simonyan
Edgar Simonyan
сегодня в 23:00
Он волбще в курсе, что сейчас происходит???
Комк нужен ЧР, тем более игрокам на 3 головы выше
Aleks365
Aleks365
сегодня в 21:49
Я давно говорил одних слабых игроков берет Спартак согласен
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:36
Надо своих растить
санек002
санек002
сегодня в 21:34
А КТО К НАМ ПОЕДЕТ ТО?ДА В ТАКОЕ ВРЕМЯ!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:29
Куда ещё качественней
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