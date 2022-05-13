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Агент Лукаку прокомментировал слухи об уходе нападающего из «Челси»

сегодня, 11:22

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, выказался о будущем своего клиента.

Ситуацию нужно тщательно оценить, сейчас нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка Англии. Ромелу полностью сосредоточен на этом, мы не говорили ни о чем другом.

Глупо спекулировать о переговорах. «Челси» только что завершил продажу клуба, мы до сих пор не знаем наших новых владельцев, не говоря уже о том, можем ли мы предположить переговоры с «Интером», «Миланом» или кем-то еще.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:14
Торги еще продолжаются.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 12:15
Он не наш))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:55
"Будущее покажет. Сейчас (игрок) является игроком (команда) и полностью на этом сосредоточен. Он хочет хорошо играть и забивать больше голов за (команда)".
ВLACK WOLF
ВLACK WOLF
сегодня в 11:52
Вроде забивать стал в Челси.У пешехода даже нет столько голов)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:46
А нужен ли он кому-то?)))
ОПС
ОПС
сегодня в 11:28
Все правильно. Еще пока рано, надо погодить.
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