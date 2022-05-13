Агент Лукаку прокомментировал слухи об уходе нападающего из «Челси»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» , выказался о будущем своего клиента.

Ситуацию нужно тщательно оценить, сейчас нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов и выиграть финал Кубка Англии. Ромелу полностью сосредоточен на этом, мы не говорили ни о чем другом.

Глупо спекулировать о переговорах. «Челси» только что завершил продажу клуба, мы до сих пор не знаем наших новых владельцев, не говоря уже о том, можем ли мы предположить переговоры с «Интером», «Миланом» или кем-то еще.