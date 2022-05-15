Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Надо выходить и побеждать „Сочи“». Захарян — о борьбе за серебро РПЛ

сегодня, 10:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мыслями после ничьей в московском дерби с «Локомотивом» (3:3) в 29-м туре РПЛ. Захарян был признан лучшим игроком встречи.

Конечно, недоволен, поскольку вели 3:1. Непозволительно пропускать два гола во втором тайме. Мой гол? Было пространство и время подумать. Принял мяч и, как учили, положил в дальний угол.

Что произошло во втором тайме? Почему позволили «Локомотиву» сравнять счёт? Я бы не сказал, что это были ошибки. Где-то проморгали подбор, и сразу пошла передача.

Что мне помешало забить в концовке? Сил не хватило, к тому моменту уже отбегал 90 минут. Мяч «зажевался», поле сухое уже было. Думаю, усталость повлияла.

В заключительном туре «Динамо» достаточно ничьей с «Сочи»? Сыграем так, как и играли. Надо выходить и побеждать.

Все новости
Божович извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала» из РПЛ
Вчера, 16:57
Газизов: «На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий России»
Вчера, 16:47
Бакаев — о матче с «Енисеем»: «Приберегли реализацию моментов для „Зенита“»
12 мая
Кубок Италии обрёл хозяина. «Интер» мечтает о «Золотом дубле», у «Юве» первый за 11 лет сезон без трофеев
12 маяАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Ваноли вернул «Спартаку» волшебство. Юбилейный сезон завершат в финале Кубка России
11 маяВадим Багров в блоге Командный духКомментарии11
Тренер «Енисея» высказался о поражении от «Спартака» в 1/2 финала Кубка
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:25
Классная предстоит охота.
asraeil
asraeil
сегодня в 11:08
Сочи так же будет играть на победу
beefs
beefs
сегодня в 11:01
воля к победе, вот что нужно...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:00
Настрой должен быть только на победу, иначе Сочи добьётся своего.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:55
Надо готовиться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 