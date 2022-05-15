«Надо выходить и побеждать „Сочи“». Захарян — о борьбе за серебро РПЛ

Полузащитник «Динамо» поделился мыслями после ничьей в московском дерби с «Локомотивом» (3:3) в 29-м туре РПЛ . Захарян был признан лучшим игроком встречи.

Конечно, недоволен, поскольку вели 3:1. Непозволительно пропускать два гола во втором тайме. Мой гол? Было пространство и время подумать. Принял мяч и, как учили, положил в дальний угол.

Что произошло во втором тайме? Почему позволили «Локомотиву» сравнять счёт? Я бы не сказал, что это были ошибки. Где-то проморгали подбор, и сразу пошла передача.

Что мне помешало забить в концовке? Сил не хватило, к тому моменту уже отбегал 90 минут. Мяч «зажевался», поле сухое уже было. Думаю, усталость повлияла.

В заключительном туре «Динамо» достаточно ничьей с «Сочи»? Сыграем так, как и играли. Надо выходить и побеждать.