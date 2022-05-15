Грилиш забил первый гол в гостях за «Манчестер Сити» в рамках АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма».
Таким образом, Грилиш забил свой первый гостевой гол в футболке «горожан» в рамках чемпионата Англии.
|Вест Хэм2 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма».
Таким образом, Грилиш забил свой первый гостевой гол в футболке «горожан» в рамках чемпионата Англии.