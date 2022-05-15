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Грилиш забил первый гол в гостях за «Манчестер Сити» в рамках АПЛ

сегодня, 17:35
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма».

Таким образом, Грилиш забил свой первый гостевой гол в футболке «горожан» в рамках чемпионата Англии.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 17:53
Поздравляю его с этим.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:39
Не прошло и года))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:36
Играя за самую сильную команду...
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