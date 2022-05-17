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Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе

сегодня, 17:06

Тренеры ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий намерены продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности.

По информации источника, братьям некомфортно работать в ЦСКА, в первую очередь, из-за разногласий председателя совета директоров Максима Орешкина с Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

В межсезонье Березуцкие хотят найти себе новую команду в Европе. Варианты в России они не рассматривают.

Ранее Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своей отставке.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 18:05
Если игрок валяет дурака на поле, то никакой тренер не сможет за него попасть мячом в створ ворот и отдать точный пас. Тут должны вступать административные ресурсы клуба направленные на ограничение финансового благосостояния таких игроков и решения вопроса нахождения их в составе команды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:00
Про европу надо забыть!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:50
Эстония. Там можно карьеру сделать.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:49
лавры СЧ не дают покоя? интересно, где они себя видят, кто на них позарится с их "достижениями" да и с учетом известной ситуации?
beefs
beefs
сегодня в 17:47
да уж, хотелось бы посмотреть на драчку за таких убойных двух скочей...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 17:41
Хотят в Европе....извините,а в 63 не хотят? Два жвачных животных,почувствовали себя суппер профи.ЦСКА это клуб с большой буквы,это школа,это традиции,это масса заваёванных титулов.Они взяли команду не с худшим составом,много молодёжи,опытных игроков и...что они привнесли в движение команды вверх,да ничего.Между тем им Европу подавай.Кишка тонка.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:38
В ПСЖ подумывают над сменой тренера
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:36
Ну просто насмешили
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:34, ред.
Интересно, откуда и от кого исходит эта информация ? Источник - не то, что мистер ИКС, а вообще не назван. Да и сами господа Березуцкие не идиоты, чтобы распространять фейки о своих персонах по поводу работы ТАМ. Вывод один: не утка, а стая селезней, пролетая над Россией и направляясь в родное болото, крякнула о желании Алексея и Василия.
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 17:31
Витесс? Халл? Где там еще блеснула наша псевдоармейская элита без Гинера за спиной и Абрамовича между строк?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:29
Хотеть конечно можно
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:29
Это новый вызов. Братьям придется проявить себя, освоив какую-нибудь востребованную специальность, чтоб выделиться в потоке трудовых мигрантов.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:26
как бы плохи не были братья как тренеры
проблем в цска и помимо них достаточно
например в руководстве)
SoloZone
SoloZone
сегодня в 17:25
Ахахахахахахахахаха
valt134
valt134
сегодня в 17:25
По желанию братьев Березуцких можно прийти к выводу, что АДЕКВАТНОСТЬ-не их «конёк «.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Prichal (раскрыть)
сегодня в 17:21
У Гинера прям целая тренерская школа Газзаев, Слуцкий , Ганчаренка , теперь еще и Березуцкие - и все нарасхват !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:20
и куда это они собрались интересно.
Prichal
Prichal
сегодня в 17:17
Хотят пойти по пути Лени, чтобы потом кого-нибудь в ФНЛ вывести.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:17
Хватит уже мечтать , давайте в Госдуму , Газзаев там места уже нагрел !
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:16
Могут стать братьями-балеринами, например.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:13
А есть уверенность, что это их "мечты". а не очередной фейк. ? Я боюсь. что Леша и Вася об этом даже не слышали.
Capral
Capral
сегодня в 17:11, ред.
Самый смешной анекдот всех времён и народов!!!!!!! Как-то, говорил мне, один болельщик ЦСКА, что у Березуцких отличное чувство юмора.....
LOpp
LOpp
сегодня в 17:11
Манчестер Юнайтед конечно поторопился с назначением Эрика тен Хага
makkie
makkie
сегодня в 17:09
Мечтать не вредно!
Возможно, где-нибудь в Словении и нужны помощники помощников главного тренера )))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:08
Не, ну нормально они размечтались.
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