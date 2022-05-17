Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе

Тренеры ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий намерены продолжить карьеру в Европе.
Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности.
По информации источника, братьям некомфортно работать в ЦСКА, в первую очередь, из-за разногласий председателя совета директоров Максима Орешкина с Евгением Гинером и Романом Бабаевым.
В межсезонье Березуцкие хотят найти себе новую команду в Европе. Варианты в России они не рассматривают.
Ранее Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своей отставке.
проблем в цска и помимо них достаточно
например в руководстве)
проблем в цска и помимо них достаточно
например в руководстве)
Возможно, где-нибудь в Словении и нужны помощники помощников главного тренера )))
Возможно, где-нибудь в Словении и нужны помощники помощников главного тренера )))