Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе

1652796396

сегодня, 17:06

Тренеры ЦСКА Алексей и намерены продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности.

По информации источника, братьям некомфортно работать в ЦСКА , в первую очередь, из-за разногласий председателя совета директоров Максима Орешкина с Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

В межсезонье Березуцкие хотят найти себе новую команду в Европе. Варианты в России они не рассматривают.

Ранее Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своей отставке.