Владельцы ЦСКА могут уволить Бабаева. А лучше нашли бы «армейцам» тренера

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вчера, 22:01

Братьям Березуцким остро не хватает опыта.

В РПЛ легко могли финишировать выше

Нет ничего невероятного в финише сразу за спиной у «Зенита». Например, «Динамо» после 29 матчей набрало 53 пункта, гарантировало себе минимум «бронзу» впервые за четырнадцать лет. Столько же очков у «Сочи», команды толкового Шварца и обстоятельного Федотова проведут очный матч за «серебро». После гола Кривцова на пьедестал не сможет попасть ЦСКА . К слову, 53 пункта, которые есть у «Динамо» и «Сочи», в прошлом сезоне означали бы 4-5 места, а на три больше вывели бы лишь на третью строчку.

ЦСКА достаточно было повторить показатели «Спартака» Тедеско – 57 очков, чтобы сделать рывок с шестого-седьмого места на престижное второе. Но «армейцы» трижды подряд проиграли в РПЛ . Вряд ли пропустят «Локомотив» на пятое место – «железнодорожникам» бегать в опасной Самаре, а ЦСКА дома примет немотивированный «Ростов». Но пятое место трудно назвать успехом. Особенно когда руководство ставило Березуцкому четкую задачу.

Планировали стать вторыми (гарантировать десятки миллионов евро премиальных УЕФА ) и выиграть Кубок. Как знаем, «Динамо» и здесь ближе к цели, чем их соседи. А сам ЦСКА вылетел от «Спартака», что вдвойне обидно. Как видите, обе задачи Березуцкий мог выполнить – в шести последних матчах потерял 14 пунктов, а до второго места всего шесть. Так что не спешите хвалить Эджуке и напарников за «приличную игру» в Краснодаре. Прилично нужно выступать всегда, а для второго места надо побеждать.

Футболу «армейцев» не хватает почерка

Березуцкий круто провел парочку поединков, а дальше положился на футболистов, их опыт и класс. Хотя и в первой части сезона часто бросал Дивееву и Акинфееву задачу прикрыть всех. Тренер не смог настроить Фернандеса на ровный сезон. Не сделал ничего ни с опорной зоной, ни с центром нападения, где не заиграли Чалов и Заболотный.

Но кто предложил поставить на Антона? Кто отдал зимой Федора в «Базель»? У кого только Языджи прилично смотрелся на острие? Турок травмировался, есть у него такой талант, а Березуцкий остался с поражениями от самых разных соперников. Уступали многим, от «Сочи» и «Краснодара» до «Ахмата» и «Химок».

Даже странно, что ЦСКА обыграл «Динамо». Но там разница в один мяч и ставка на гол человека, вышедшего на замену – Эджуке. Да и стартовые победы года ковались на последних минутах, на исполнительском мастерстве. Во что играет ЦСКА ? Трудно сказать. В середине поля перепробовали много сочетаний. Левый фланг не получил надежного человека – ни опыт Щенникова, ни передачи Облякова его не оживили. А еще можно вспомнить попытки играть в три центральных. Березуцкий перепробовал восемь схем, а идеальную не нашел.

Непонятно, куда двигается ЦСКА

Скажут, что для конкуренции с «Зенитом» у клуба слишком мало денег. Будут уверять, что школа не работает так хорошо, чтобы поставлять футболистов в западные лиги, получать деньги и вкладывать их в сильный состав, разбавленный новыми легионами. «Краснодар», лишившись иностранных лидеров, сегодня в концовке доигрывал с одиннадцатью воспитанниками на поле – впервые в истории клуба в РПЛ , а победный гол забил Кривцов.

Потеряв верный вектор – Галицкий много лет подряд ставил на приличных легионеров и правильно делал, «горожане» не развалились. Сторожук побеждает, его команда терпит без качественного усиления, сражается. А в какую сторону движется ЦСКА ? Если планируют убрать Бабаева, который в клубе с юности, чтобы поставить вместо него директора из последнего клуба ФНЛ – а пока именно такие слухи бродят, то получится крайне спорная стратегия.

Табуна воспитанников нет. Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Щенников, Дзагоев и Заболотный – немолодые футболисты. Легионеры во главе с Языджи не клялись на крови, что останутся в ЦСКА без еврокубков. Даже Дивеева сложно назвать юным, Игорю 22 года. И как раз за ним летом могут прийти итальянские клубы. Вернблум не восстал из чемпионских легенд в обличии Мухина. Дуэт тренеров с общей фамилией не объяснил в последних играх, каким видят ЦСКА мечты.

Березуцкие и Бабаев могут покинуть клуб

Не всегда между силой директора и клуба можно ставить знак равенства, но приход новой власти не сделал «армейцев» круче. Не стоит доверять их выбору слепо. Были ведь разговоры, что Гинер и Бабаев пытались уволить Березуцкого зимой, чтобы Языджи и другие новички получили более опытного наставника. Поскольку сейчас очевидно, что стартовые победы добыли за счет класса легионеров, то та идея Бабаева уже не кажется безумной.

При этом менеджер совершал ошибки. ЦСКА скатывался постепенно. Пропустили прошлый сезон в Европе, слишком долго доверяли Ганчаренко. Вредные решения принимались, но двоевластие явно не идет на пользу, поскольку непонятно, у кого есть право на опасные решения, у кого есть вето, а кто из всех этих руководителей компетентный. Один фланг ЦСКА не знает, что делает второй? Также непонятно, сколько власти осталось у Гинера.

Возьмите для примера «Динамо». Там есть генеральный директор Пивоваров, показал себя незаметным и толковым менеджером. Оттеснили старосветских генералов, которые мало в чем разбираются, зато пригласили Бувача. Тот подтянул Шварца, и вместе вернули «бело-голубых в тройку. Если выиграют Кубок – получится успешный сезон. А у ЦСКА футбольный год завершается серией разочарований. Непонятно, останется ли в команде Языджи.

Одного желания, чтобы выкупить его контракт, мало. Уход Бабаева означает приглашение нового менеджера, а его скаутские таланты под вопросом, поскольку иностранец с реальным опытом не приедет. ЦСКА в начале сезона на словах рвался к реваншу: Лига чемпионов, очередной успех в кубке, который раньше был одним из любимых турниров. На деле получили ставку на Алексея Березуцкого, подтянули его брата, но все открытые раны переносят в следующий сезон.