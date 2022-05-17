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Агент Уремовича: «Филип вернется в „Рубин“. Не думаю, что казанцы вылетят»

сегодня, 17:52

Агент Иван Бошняк ответил на вопрос о ситуации с будущим хорватского защитника казанцев Филипа Уремовича, выступающего на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» до конца сезона.

Ситуация Уремовича никак не изменилась, он по-прежнему является игроком «Рубина», у него действующий контракт. Почему он пропустил последние матчи «Шеффилда»? Скажу так: у Филипа все нормально, ничего страшного не произошло.

Летом Филип возвращается в «Рубин»? Да, планы не поменялись. В «Шеффилде» он находится в аренде.

Если «Рубин» вылетит из Премьер-Лиги, будет ли он искать другие варианты продолжения карьеры? Будем решать вопросы по мере их поступления. Но я не думаю, что «Рубин» вылетит. У них еще одна игра в запасе, все должно быть нормально.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:25
Рубин то как раз может вылететь.
Но наверное всё же соберутся на матч с Уфой.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:03
Странно будет если Рубин вылетит.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:54
В ФНЛ играть не хочется.
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