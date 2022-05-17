Агент Уремовича: «Филип вернется в „Рубин“. Не думаю, что казанцы вылетят»

Агент Иван Бошняк ответил на вопрос о ситуации с будущим хорватского защитника казанцев , выступающего на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед» до конца сезона.

Ситуация Уремовича никак не изменилась, он по-прежнему является игроком «Рубина», у него действующий контракт. Почему он пропустил последние матчи «Шеффилда»? Скажу так: у Филипа все нормально, ничего страшного не произошло.

Летом Филип возвращается в «Рубин»? Да, планы не поменялись. В «Шеффилде» он находится в аренде.

Если «Рубин» вылетит из Премьер-Лиги, будет ли он искать другие варианты продолжения карьеры? Будем решать вопросы по мере их поступления. Но я не думаю, что «Рубин» вылетит. У них еще одна игра в запасе, все должно быть нормально.