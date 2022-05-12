Агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА , рассказал о будущем клиента.

Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне. Если Языджи захочет перейти в другую команду на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!