Агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о будущем клиента.
Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне. Если Языджи захочет перейти в другую команду на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!
Мы надеемся, что это выразится в завоевании Кубка победителей РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для Юсуфа, который сделает его самым счастливым футболистом.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета.
Для этого игрока нужен хороший форвард, а не Заболотный. Надеюсь в трансферное окно ЦСКА купит хорошего нападающего. Ну или под Языджи можно попробовать Гайча(может что-то из этого выльется).
Для этого игрока нужен хороший форвард, а не Заболотный. Надеюсь в трансферное окно ЦСКА купит хорошего нападающего. Ну или под Языджи можно попробовать Гайча(может что-то из этого выльется).