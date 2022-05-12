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Агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён

сегодня, 18:39

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о будущем клиента.

Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне. Если Языджи захочет перейти в другую команду на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!

Мы надеемся, что это выразится в завоевании Кубка победителей РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для Юсуфа, который сделает его самым счастливым футболистом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 20:25
Языджи - это отличный игрок для РПЛ, мастер своего дела.
Всегда хорошо, когда такие футболисты остаются в нашем чемпионате. Неважно, в Спартаке, цска, Зените или Локо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:15
Хорошо бы к мусульманину Юсуфу добавить мусульманина Гамида Агаларова. Вот была бы связка. А Заболотного в СКА Хабаровск, например
протон
протон
сегодня в 19:52, ред.
Опытный футболист, который уже 7 лет в футболе. Чемпион Франции, матчи в еврокубках и у которого есть около 40 матчей за добротную сборную Турции. Давно таких футболистов ЦСКА не брал. Обычно какие-то малоизвестные молодые футболисты 18-19 летние из всяких приходят.
Для этого игрока нужен хороший форвард, а не Заболотный. Надеюсь в трансферное окно ЦСКА купит хорошего нападающего. Ну или под Языджи можно попробовать Гайча(может что-то из этого выльется).
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 19:19
Я конечно рад за ЦСКА, неплохой игрок, только в следующим сезоне не пожалел бы никто
cska59
cska59
сегодня в 19:15
Вторая хорошая новость.Смущает разговорчивость агентов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:05
Это хорошая новость для Коняшек!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:00
Хорошая новость, Юсуфу ещё бы спину подлечить и тогда будет он в полном порядке.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 18:54
еще тренера сменить бы к сезону
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:45
официально бы... игрок хороший.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:40
Ну разрешилось.
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