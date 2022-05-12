Агент Карраскаля: «Хорхе останется в ЦСКА. Опция выкупа активировалась»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА , рассказал, выкупили ли армейцы футболиста у «Ривер Плейт».

Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА . После того как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.