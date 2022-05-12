Агент Карраскаля: «Хорхе останется в ЦСКА. Опция выкупа активировалась»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, выкупили ли армейцы футболиста у «Ривер Плейт».
Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.
Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки.
Боюсь что активация Карраскаля и всех других новичков которые ещё останутся в составе ЦСКА, с таким тренерским штабом забудут как играть в футбол и на дальнейшем своём карьерном росте смогут забыть и поставить жирную точку, как забыли об этом множество молодёжи ЦСКА.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
Боюсь что активация Карраскаля и всех других новичков которые ещё останутся в составе ЦСКА, с таким тренерским штабом забудут как играть в футбол и на дальнейшем своём карьерном росте смогут забыть и поставить жирную точку, как забыли об этом множество молодёжи ЦСКА.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !