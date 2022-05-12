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Агент Карраскаля: «Хорхе останется в ЦСКА. Опция выкупа активировалась»

сегодня, 18:46

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, выкупили ли армейцы футболиста у «Ривер Плейт».

Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.

Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:01
Надо думать как то тренерский штаб усилить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:58
Еще родственников на выход попросить и все наладится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:48
Перестарались в клубе.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 19:47
Пока цска играет как нужно, пусть остается.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:28, ред.
А когда будет дезактивация контрактов всего тренерского штаба ЦСКА, во главе с братьями из ларца одинаковых с лица. Вот это самая главная и проблемная часть игрового потенциала тех новичков команды , которые будут деградировать с таким сборищем " гениальных тренеров " . И все эти покупки и активации будут бессмысленно утраченные. И мало того это всё таки большие деньги 💰 💰 для ЦСКА . С Ганчаренко начали терять и деградировать вся армейская молодёжь , из которой один успел уехать во Францию , а другие растворились в небытие или в бесполезности своей на поле, находятся ещё под странным покровительством сегодняшних так сказать тренеров во главе с Березуцким .
Боюсь что активация Карраскаля и всех других новичков которые ещё останутся в составе ЦСКА, с таким тренерским штабом забудут как играть в футбол и на дальнейшем своём карьерном росте смогут забыть и поставить жирную точку, как забыли об этом множество молодёжи ЦСКА.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
cska59
cska59
сегодня в 19:14
Отличная новость.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:09
Хорошая новость для ЦСКА.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:08
Ну надеюсь они хоршо выступят в следующем сезоне!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:55
Хорошее усиление ЦСКА, замечательная новость.
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