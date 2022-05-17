Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона

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сегодня, 18:44

Полузащитник ЦСКА покинет клуб по окончании сезона.

Ранее источник сообщил, что игрок завершит карьеру, однако позже уточнил информацию, что речи об уходе из профессионального футбола не идет. Тем не менее 31-летний игрок уйдет из ЦСКА .

Дзагоев перешел в ЦСКА из тольяттинской «Академии» в ноябре 2007 года. Сыграл за красно-синих в 397 официальных матчах, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи.