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Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона

сегодня, 18:44

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб по окончании сезона.

Ранее источник сообщил, что игрок завершит карьеру, однако позже уточнил информацию, что речи об уходе из профессионального футбола не идет. Тем не менее 31-летний игрок уйдет из ЦСКА.

Дзагоев перешел в ЦСКА из тольяттинской «Академии» в ноябре 2007 года. Сыграл за красно-синих в 397 официальных матчах, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи.

Также ранее сообщалось, что ЦСКА не будет активировать опцию выкупа Юсуфа Языджи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:49
Скорей всего в Аланию
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 20:46
Хрустальный футболист не сыграл бы в РПЛ 397 матчей.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:19
ЦСКА для ВЭБ всё явственнее становится обузой. Надежды банкиров отбить кредиты, опрометчиво выданные Гинеру, не оправдываются. Капитализация падает и затраты в таких условиях становятся нецелесообразными, а без них нет развития и нет хорошего покупателя. Игроки начинают посматривать на сторону. Короче, для ВЭБ это становится чемоданом без ручки: и носить тяжело, и выбросить жалко.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:02
В Аланию!почему бы и нет
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:49
Он уже отыграл своё
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:48
Значит время пришло. Место на лавке явно не устраивает Алана. Но с другой стороны парень должен понимать , что он стал обузой для команды. Его бесконечные травмы просто не оставляют выбора руководству.
Спасибо Алану за его вклад в успехи команды .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:47
С него пора подковы сдирать
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 19:44
Он уходит из ЦСКА но не из футбола !Там написано
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:44
ФНЛ ждет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:40
Ну и ладно.
valt134
valt134
сегодня в 19:27
Дзага уже давно сдулся. Пусть молодёжь пробивается.
isamsn
isamsn
сегодня в 19:23
Хороший, ну уж очень хрустальный игрок. Пусть попробует себя на тренерском поприще. Удачи!
Cat01
Cat01
сегодня в 19:17
Пришла пора взять молодёжь
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:08
Нормально мог бы ещё поиграть но за не ЦСКА.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:06
Очень жаль!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:51
Травмы замучили Алана но вместе с тем это ещё не официальное сообщение.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:48
Пора брать шинель и идти домой!
beefs
beefs
сегодня в 18:48
а по возрасту он мог бы еще поиграть...
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