Канищев: «Для чего „Зениту“ усиления? Для чемпионата России?»

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о слухах о возможном переходе в «Зенит» защитника «Сочи» .

На позиции центрального защитника у «Зенита» есть проблемки, поэтому усиление было бы кстати. Родригао? Не знаю, насколько это правда, хоть и сам бразилец это подтверждает. Но для чего нужны эти усиления? Для чемпионата России?

Думаю, что те защитники, которые есть в команде, в состоянии решать высоки задачи в чемпионате России. Но учитывая, что пока непонятна ситуация с Ловреном, можно считать, что Родригао рассматривается как замена хорвату.