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Канищев: «Для чего „Зениту“ усиления? Для чемпионата России?»

02 июля 2022, 22:55

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о слухах о возможном переходе в «Зенит» защитника «Сочи» Родригао.

На позиции центрального защитника у «Зенита» есть проблемки, поэтому усиление было бы кстати. Родригао? Не знаю, насколько это правда, хоть и сам бразилец это подтверждает. Но для чего нужны эти усиления? Для чемпионата России?

Думаю, что те защитники, которые есть в команде, в состоянии решать высоки задачи в чемпионате России. Но учитывая, что пока непонятна ситуация с Ловреном, можно считать, что Родригао рассматривается как замена хорвату.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
03 июля в 13:18
ещё один Лепетухин какое ваше собачье дело как Зенит усиливается
112910415
112910415
03 июля в 11:49
Привычка, однако
mihaluch
mihaluch
03 июля в 03:30
Так можно пол команды потерять.
Zenit_84
Zenit_84
02 июля в 23:58
Когда снимут санкции?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 июля в 23:47
...решать высоки задачи...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Букву "е" потеряли.
Шуnя771
Шуnя771
02 июля в 23:00
На всякий случай усиливаются)
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