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Сборная Аргентины представила домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре

09 июля 2022, 14:45

Сборная Аргентины показала новую домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре.

Футболка имеет орнамент в виде широких вертикальных бело-голубых полос. Дополняется образ черной окантовкой рукавов и воротника, а также черными шортами и белыми гетрами.

Что примечательно, на футболке изображен обновленный логотип Adidas. На мировом первенстве аргентинцы сыграют в группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Сборная Аргентины представила домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:42
Она бело-голубая...
Если прикалываетесь в заголовке, доведите уж до конца, скажите, что дизайнеры Адидас решили выбрать эти цвета на форму для ЧМ потому что они совпадают с цветами флага Аргентины, вот такой нестандартный подход.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 15:54
Так и есть, ассоциаций, как и восприятий, неисчислимое количество, в том что касается восприятия цветов и их оттенков многое сугубо субъективно, поэтому я и отметил что многие могут воспринимать и видеть это иначе, и я не против этого, это естественный и нормальный процесс, и решать это не мне, само собой, это во власти других людей.

Классика в данном случаи как обозначение не играет значимой роли, это не хорошо и не плохо, просто обозначает что что-то популярно в достаточной степени и используется достаточно часто.

И Adidas как раз немецкая компания. Сборная Германии чуть ли не принципиальный соперник сборно Аргентины.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
09 июля в 15:46
Ну по вашей логике, может любой цвет ассоциироваться с фантазией любого человека. Это ни есть правильно. А чёрный цвет, это вообще-то просто классика. А у Adidas цвета чёрный, белый и синий являются одними из приоритетных, исторически . Как-то так.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 15:32
В этом есть своя изюминка, и многим такое сочетание, как и чёрный цвет в принципе, нравится больше чем мне, но лично для меня это лишний элемент, в немалой степени ввиду того что чёрного цвета нет на флаге Аргентины. Лучше бы тогда жёлтый был (цвет символа изображённого на флаге, возможно даже тот же оттенок). К тому же так форма имеет в определённой степени прусский/немецкий стиль, это тоже не есть хорошо, на мой взгляд.
shlomo
shlomo
09 июля в 15:25
Форма узнаваемая...Ди Мария тоже...:)
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
09 июля в 15:18
Почему. Наоборот, контраст . На фоне зелёного поля и по телевизору, будет классно смотреться. Тоже на мой субъективный взгляд.
David Young
David Young
09 июля в 15:05
Чёрная окантовка лишняя, как по мне.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 14:51
Супер! Это классическая Аргентина! Ещё нужны к комплекту чёрные шорты и белые гетры.
Гость
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