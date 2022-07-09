Сборная Аргентины представила домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре

Сборная Аргентины показала новую домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре.
Футболка имеет орнамент в виде широких вертикальных бело-голубых полос. Дополняется образ черной окантовкой рукавов и воротника, а также черными шортами и белыми гетрами.
Что примечательно, на футболке изображен обновленный логотип Adidas. На мировом первенстве аргентинцы сыграют в группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Если прикалываетесь в заголовке, доведите уж до конца, скажите, что дизайнеры Адидас решили выбрать эти цвета на форму для ЧМ потому что они совпадают с цветами флага Аргентины, вот такой нестандартный подход.
Если прикалываетесь в заголовке, доведите уж до конца, скажите, что дизайнеры Адидас решили выбрать эти цвета на форму для ЧМ потому что они совпадают с цветами флага Аргентины, вот такой нестандартный подход.
Классика в данном случаи как обозначение не играет значимой роли, это не хорошо и не плохо, просто обозначает что что-то популярно в достаточной степени и используется достаточно часто.
И Adidas как раз немецкая компания. Сборная Германии чуть ли не принципиальный соперник сборно Аргентины.
Классика в данном случаи как обозначение не играет значимой роли, это не хорошо и не плохо, просто обозначает что что-то популярно в достаточной степени и используется достаточно часто.
И Adidas как раз немецкая компания. Сборная Германии чуть ли не принципиальный соперник сборно Аргентины.