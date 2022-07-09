Сборная Аргентины представила домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре

1657367116

09 июля 2022, 14:45

Сборная Аргентины показала новую домашнюю форму к чемпионату мира в Катаре.

Футболка имеет орнамент в виде широких вертикальных бело-голубых полос. Дополняется образ черной окантовкой рукавов и воротника, а также черными шортами и белыми гетрами.

Что примечательно, на футболке изображен обновленный логотип Adidas. На мировом первенстве аргентинцы сыграют в группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.