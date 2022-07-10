Защитник «Динамо» Иван Ордец перешёл в «Бохум». Футболист приостановил контракт с «бело-голубыми» до лета 2023 года.
В прошедшем сезоне Ордец провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах.
Ранее из московского клуба ушел еще один защитник.
Защитник «Динамо» Иван Ордец перешёл в «Бохум». Футболист приостановил контракт с «бело-голубыми» до лета 2023 года.
В прошедшем сезоне Ордец провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах.
Ранее из московского клуба ушел еще один защитник.
Пошел он к чертям собачьим.
На него рассчитывали. А он с женой по бутикам в Москве ходил.
И на "бронзовую" пьянку тоже подъехал. Попил погулял.
Не нравился он мне сразу, и как игрок и как человек.
Шипы ему в ногу.
Пошел он к чертям собачьим.
На него рассчитывали. А он с женой по бутикам в Москве ходил.
И на "бронзовую" пьянку тоже подъехал. Попил погулял.
Не нравился он мне сразу, и как игрок и как человек.
Шипы ему в ногу.
Кто следующий ?
Кто следующий ?