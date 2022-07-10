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Ордец перешёл в «Бохум»

10 июля 2022, 13:43

Защитник «Динамо» Иван Ордец перешёл в «Бохум». Футболист приостановил контракт с «бело-голубыми» до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Ордец провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах.

Ранее из московского клуба ушел еще один защитник.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
10 июля в 22:54
Да без него играли полсезона.
Пошел он к чертям собачьим.
На него рассчитывали. А он с женой по бутикам в Москве ходил.
И на "бронзовую" пьянку тоже подъехал. Попил погулял.
Не нравился он мне сразу, и как игрок и как человек.
Шипы ему в ногу.
dok66
dok66
10 июля в 16:52
Просядет Динамо , если не найдут ЦЗ . А можно пойти и по бразильскому варианту : "Сколько бы вы не забили , мы забьем на один гол больше " , но это вариант чреват .
valt134
valt134
10 июля в 16:22
Побежали»крысы»…
karakal60
karakal60
10 июля в 16:20
Большому кораблю ,большие расстояния..
Ravshan878
Ravshan878
10 июля в 15:31
Он тоже побежал.
Кто следующий ?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
10 июля в 15:21
Удачи в новом клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 14:57
Все бегут!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 июля в 14:36
Потеря для Динамо. Но свою школу подтянут
stanichnik
stanichnik
10 июля в 13:45
В Динамо в центре обороны полная дыра.
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