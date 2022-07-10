Ордец перешёл в «Бохум»

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10 июля 2022, 13:43

Защитник «Динамо» перешёл в «Бохум». Футболист приостановил контракт с «бело-голубыми» до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Ордец провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах.

Ранее из московского клуба ушел еще один защитник.