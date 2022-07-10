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Хусаинов высказался о возможном пенальти в Суперкубке

10 июля 2022, 14:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак06.05.2023 Не начался

Футбольный арбитр Арбитр Хусаинов прокомментировал возможный пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок против «Спартака».

Прочитал утром высказывание генерального директора «Зенита», в котором было сказано, что если такие пенальти будут назначать, то тогда футбол превратится в секцию мягких игрушек. Есть пример из моей молодости, когда один из тренеров, в ворота которого был назначен пенальти, сказал судье, что пенальти не было. А как не было? Били, значит, был. Медведев считает так же: пенальти не били, значит, не было. Это простейший игровой эпизод. Без всяких сомнений было нарушение правил игры. Не имеет значение, где было нарушение: в штрафной площади или в центре поля. Любой арбитр, даже любитель, знает, что это нарушение правил. На первый план здесь выходит человеческий фактор.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Николай кац (раскрыть)
10 июля в 21:43
Для болельщиков разница всегда была и будет. Когда аналогичный момент будет с твоей командой, ты поймёшь.
Николай кац
Николай кац
10 июля в 16:04
А какая разница? Был пенальти, не было... Всё решают спонсоры
shlomo2
shlomo2
10 июля в 14:54
Ну все теперь будут обмусоливать это
Гость
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