Хусаинов высказался о возможном пенальти в Суперкубке

Футбольный арбитр Арбитр Хусаинов прокомментировал возможный пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок против «Спартака».

Прочитал утром высказывание генерального директора «Зенита», в котором было сказано, что если такие пенальти будут назначать, то тогда футбол превратится в секцию мягких игрушек. Есть пример из моей молодости, когда один из тренеров, в ворота которого был назначен пенальти, сказал судье, что пенальти не было. А как не было? Били, значит, был. Медведев считает так же: пенальти не били, значит, не было. Это простейший игровой эпизод. Без всяких сомнений было нарушение правил игры. Не имеет значение, где было нарушение: в штрафной площади или в центре поля. Любой арбитр, даже любитель, знает, что это нарушение правил. На первый план здесь выходит человеческий фактор.