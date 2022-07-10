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Хохлов: «Я не понимаю, кем „Динамо“ будет играть»

10 июля 2022, 14:10

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу ухода из команды защитника Фабиана Бальбуэны.

Естественно, это потеря. Потому что и так дефицит центральных защитников: Евгеньев ушёл, Бальбуэна уходит. Я не понимаю, кем будут играть. Надо кого-то искать на эту позицию.

Сможет ли «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне? Пока чемпионат не стартовал. Если будут такие потери, как Бальбуэна, Шиманьски, то вряд ли они составят конкуренцию.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
10 июля в 21:48
По принципу бразильцев: вы забьёте сколько можете, а мы забьём сколько захочем.
протон
протон
10 июля в 18:51
У нас будет новая тактика. Все играют в два ЦЗ, или в три.
А у нас будет всего один - Саба Сазонов.
Все остальные - в атаку. Будем пропускать по семь штук, но будем стараться забить восемь (хотя иногда даже одного не получается...)
stanichnik
stanichnik ответ ДСА (раскрыть)
10 июля в 14:29
Доброго Здоровья, "вороной кот"!
Потенциал есть, защитников нет!)))
ДСА
ДСА
10 июля в 14:14
Потенциал у команды есть.
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