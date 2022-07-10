Хохлов: «Я не понимаю, кем „Динамо“ будет играть»

Экс-тренер «Динамо» поделился мнением по поводу ухода из команды защитника .

Естественно, это потеря. Потому что и так дефицит центральных защитников: Евгеньев ушёл, Бальбуэна уходит. Я не понимаю, кем будут играть. Надо кого-то искать на эту позицию.

Сможет ли «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне? Пока чемпионат не стартовал. Если будут такие потери, как Бальбуэна, Шиманьски, то вряд ли они составят конкуренцию.