Булыкин: «„Спартак“ активно выглядел первые минуты»

Бывший игрок сборной России поделился мнением по поводу игры «Спартака» при новом главном тренере .

Если его назначили, значит он кому-то нравится… Прошёл какой-то отбор. Я о нём вообще ничего не слышал. Сложно давать прогноз, сколько Абаскаль проработает в «Спартаке», но уверен в том, что если команда будет идти в топ-10, то точно надолго он в России не задержится.

Новшества в игре «Спартака»? Мне всегда нравился прессинг на чужой половине поля, и «красно-белые» активно выглядели первые минуты. Если бы они забили, было бы интересно смотреть игру. Если «Спартак» и дальше будет играть в то, что команда показывала в первые минуты, то у «Спартака» не всё потеряно.