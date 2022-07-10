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Булыкин: «„Спартак“ активно выглядел первые минуты»

10 июля 2022, 14:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу игры «Спартака» при новом главном тренере Гильермо Абаскале.

Если его назначили, значит он кому-то нравится… Прошёл какой-то отбор. Я о нём вообще ничего не слышал. Сложно давать прогноз, сколько Абаскаль проработает в «Спартаке», но уверен в том, что если команда будет идти в топ-10, то точно надолго он в России не задержится.

Новшества в игре «Спартака»? Мне всегда нравился прессинг на чужой половине поля, и «красно-белые» активно выглядели первые минуты. Если бы они забили, было бы интересно смотреть игру. Если «Спартак» и дальше будет играть в то, что команда показывала в первые минуты, то у «Спартака» не всё потеряно.

«Спартак» проиграл матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

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ДСА
ДСА
10 июля в 16:19
Надорвалась на первых минутах.
sv_1969
sv_1969
10 июля в 14:40
От этого мало толку
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 14:33
Осадил первый гол Спартак
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