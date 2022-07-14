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Бийол: «Я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»

14 июля 2022, 21:42

Полузащитник Яка Бийол рассказал, почему принял решение перейти из ЦСКА в «Удинезе».

Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось.

Клуб здесь ни при чем. Это мое личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июля в 06:11
не мы такие, жизнь такая ..
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 23:58
Дурик,ты зачем усы сбрил???
протон
протон
14 июля в 23:50
Респект ему. Очень уважительно высказался. Клубу денег принес. Удачи только можно пожелать.
протон
протон
14 июля в 23:34
К Бийолу никаких претензий, ушел без скандалов, высказался адекватно. За время игры в ЦСКА выучил неплохо русский язык и хотел тут оставаться, но обстоятельства сложились иначе. Удачи!
kyxy
kyxy
14 июля в 23:31
Деньгами не удержать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 23:06
Глупость взболтнул и решил, что мы должны ему поверить, катитесь вы все нахрен.
Naherger
Naherger
14 июля в 22:49
Если честно,лучше б молчал.а так...опять мешают с политикой
Ironigor
Ironigor
14 июля в 22:01
Мы принимаем все решения вместе с моей девушкой !)
Девушка сказала, мужик сделал !
Это моё личное решение !) ☝️✊️😉😂
sv_1969
sv_1969
14 июля в 21:52
Достойно поступил!А не в крысу))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 июля в 21:46
Ещё и денег ЦСКА, худо бедно заработал, хотя конечно остался без центральных защитников, но Бийол молодец, поступил как настоящий мужик, не то что Крыховяк и иже с ними...
Гость
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