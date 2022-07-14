Терюшков о матче с «Зенитом»: «Будем играть на победу. Дадим бой чемпиону!»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

Настрой на матч с «Зенитом» боевой. Все футболисты рвутся в основу. Понятно, что Сергей Николаевич будет определять максимально боевой состав. Второй год подряд у нас дежавю — открываем чемпионат матчем с чемпионом страны. Всё понимаем, будет тяжело. Будем играть как всегда — на победу. Завтра дадим бой чемпиону!

Много бывших спартаковцев в «Химках» и особый настрой на «Зенит»? Мы на это тоже рассчитываем. У нас уже в достаточном количестве игроков «Спартака», которые в своё время почему-то не подходили. Все эти ребята с российскими паспортами. В «Спартаке» отдавали приоритет иностранным игрокам. Наша задача: ориентироваться на ребят с российским паспортом. Думаю, что завтра настрой будет запредельный. «Зенит» — топовый клуб, на который всегда настраиваются.