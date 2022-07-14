Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Терюшков о матче с «Зенитом»: «Будем играть на победу. Дадим бой чемпиону!»

14 июля 2022, 22:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

Настрой на матч с «Зенитом» боевой. Все футболисты рвутся в основу. Понятно, что Сергей Николаевич будет определять максимально боевой состав. Второй год подряд у нас дежавю — открываем чемпионат матчем с чемпионом страны. Всё понимаем, будет тяжело. Будем играть как всегда — на победу. Завтра дадим бой чемпиону!

Много бывших спартаковцев в «Химках» и особый настрой на «Зенит»? Мы на это тоже рассчитываем. У нас уже в достаточном количестве игроков «Спартака», которые в своё время почему-то не подходили. Все эти ребята с российскими паспортами. В «Спартаке» отдавали приоритет иностранным игрокам. Наша задача: ориентироваться на ребят с российским паспортом. Думаю, что завтра настрой будет запредельный. «Зенит» — топовый клуб, на который всегда настраиваются.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
15 июля в 06:46
Теперь пусть ваши футболисты сделают это на поле, а не на словах. Юран человек с бойцовским характером, может и дадут бой Зениту
STVA 1
STVA 1
14 июля в 23:24, ред.
Покурил Роман малеха! Я хоть и болею за Химки но это как грится фантазии! Хотя....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 