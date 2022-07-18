Болельщики «Атлетико» выступили против трансфера Роналду

1658135547

18 июля 2022, 12:12

«Атлетико» является одним из претендентов на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Болельщики мадридского клуба выступили против подписания португальца. Фанаты не хотят видеть Роналду в составе «матрасников».

Причиной является тот факт, что Криштиану долго выступал за «Реал» — главного соперника «Атлетико».