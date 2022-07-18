Болельщики «Атлетико» выступили против трансфера Роналду

«Атлетико» является одним из претендентов на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Болельщики мадридского клуба выступили против подписания португальца. Фанаты не хотят видеть Роналду в составе «матрасников».
Причиной является тот факт, что Криштиану долго выступал за «Реал» — главного соперника «Атлетико».
Во-первых для Роналду стиль игры банды Симеоне явно не подходит. Автобусы он ещё не практиковал в своей карьере, да и начинать в 37 вряд-ли положительно отразится.
Во-вторых прием болельщиков команды будет очень горячий. Та и он сам это, прекрасно осознает.
Для Роналду самый оптимальный вариант это Бавария. Тем более с уходом Левандовского этот вариант становится более реальным и осуществимым. И в составе Баварии он сможет штамповать голы пачками.
Во-первых для Роналду стиль игры банды Симеоне явно не подходит. Автобусы он ещё не практиковал в своей карьере, да и начинать в 37 вряд-ли положительно отразится.
Во-вторых прием болельщиков команды будет очень горячий. Та и он сам это, прекрасно осознает.
Для Роналду самый оптимальный вариант это Бавария. Тем более с уходом Левандовского этот вариант становится более реальным и осуществимым. И в составе Баварии он сможет штамповать голы пачками.