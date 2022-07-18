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Болельщики «Атлетико» выступили против трансфера Роналду

18 июля 2022, 12:12

«Атлетико» является одним из претендентов на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Болельщики мадридского клуба выступили против подписания португальца. Фанаты не хотят видеть Роналду в составе «матрасников».

Причиной является тот факт, что Криштиану долго выступал за «Реал» — главного соперника «Атлетико».

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
18 июля в 15:52
Пусть переходит... Симеоне быстро поменяет свой автобус на тики-таку.. В угоду статы гелевого... А ещё болелы атлетов забудут его пятерню и полюбят его... А-ха-ха-ха...
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 15:33
Никому не нужен оказался.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 июля в 15:17
Иди в Спортинг
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ sv_1969 (раскрыть)
18 июля в 14:49
Может это будет "Родео", где вопросом будет сколько продержится ковбой ) Ну а если ковбой упадет, то быка будут отвлекать клоуны (булфайтеры) 🤣
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ sv_1969 (раскрыть)
18 июля в 14:26
Два горожанина в деревне:
- Смотри, какая красивая лошадь!
- Это не лошадь, а свинья!
- Да? А почему у нее рога?
Elliada
Elliada
18 июля в 14:23
Балласт никому не нужен. МЮ тоже хочет от него избавиться, но дураков нет
Juventus CR7
Juventus CR7
18 июля в 13:32, ред.
Та не перейдет он в состав Матрасников.

Во-первых для Роналду стиль игры банды Симеоне явно не подходит. Автобусы он ещё не практиковал в своей карьере, да и начинать в 37 вряд-ли положительно отразится.

Во-вторых прием болельщиков команды будет очень горячий. Та и он сам это, прекрасно осознает.

Для Роналду самый оптимальный вариант это Бавария. Тем более с уходом Левандовского этот вариант становится более реальным и осуществимым. И в составе Баварии он сможет штамповать голы пачками.
112910415
112910415
18 июля в 13:31
не понимают своего счастья ...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
18 июля в 13:17
Уже и в Атлетико...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 июля в 13:03
Пусть переходит в Уралан Элиста,будут рады,его поезд уехал давно а он не может угомониться
shlomo
shlomo
18 июля в 12:59
Логично, что характерно...:)
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
18 июля в 12:57
Пусть играет в МЮ и несёт вместе с командой ответственность за 7 место в таблице!
А то привык прыгать по готовым командам!
FenixSL
FenixSL ответ sihafazatron (раскрыть)
18 июля в 12:53
сам опрос проводил?
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
18 июля в 12:45
Приветствую. Думаю это утка. Симеоне с его прессингом Рон нужен как корове седло)))
SHMEL
SHMEL
18 июля в 12:25
Кому он сейчас нужен кроме шейхов?
Comentarios
Comentarios
18 июля в 12:21
Уже и в Атлетико сватают
Colchoneros
Colchoneros
18 июля в 12:19
Respect! Солидарен!
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 12:13
Если даже фаны реала не хотят его в команду, то что говорить о атлетах?)
Ironigor
Ironigor
18 июля в 12:13
Да он туда и не перейдёт, не переживай !))
2zvbcu4722kp
2zvbcu4722kp
18 июля в 12:12
Их можно понять
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