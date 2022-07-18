Кунде — следующая трансферная цель «Барселоны»

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18 июля 2022, 00:23

Защитник «Севильи» является следующей трансферной целью «Барселоны».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что француз хотел бы присоединиться к каталонцам и знает, что Хави считает его идеальным центральным защитником.

«Барса» же намерена поторопиться и подписать его как можно скорее, так как «Челси» также собирается возобновить контакты с агентом Кунде.