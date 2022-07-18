Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Кунде — следующая трансферная цель «Барселоны»

18 июля 2022, 00:23

Защитник «Севильи» Жуль Кунде является следующей трансферной целью «Барселоны».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что француз хотел бы присоединиться к каталонцам и знает, что Хави считает его идеальным центральным защитником.

«Барса» же намерена поторопиться и подписать его как можно скорее, так как «Челси» также собирается возобновить контакты с агентом Кунде.

Все новости
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Слухи«Рома» нацелилась на трансфер Байи из «Ман Юнайтед»
Вчера, 19:40
Сортировать
Все комментарии
katalonez
katalonez ответ протон (раскрыть)
18 июля в 11:36
Лучше для Барселоны не покупать переоцененного Левандовского
NOVA
NOVA
18 июля в 09:50
надеюсь не пойдет в барсу губить свою карьеру!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
18 июля в 08:03
Первый пас отдает отлично.
ДСА
ДСА
18 июля в 08:01
Всё глубже и глубже в долги влезают
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 08:00
Чувствую, Барса решила вернуть себе пальму первенства на всех фронтах.
ОПС
ОПС
18 июля в 07:35
Судя по всему, договорятся.
1 984
1 984
18 июля в 07:11
Надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 06:49
Удачи Барсе!
A.S.A
A.S.A
18 июля в 06:17
Как по мне, каталонцы должны были в первую очередь укрепить оборону, а после этого думать о подписаниях Лёвы и Рафиньи, тем более, что оба игрока горели желанием перейти именно в Барселону. Выбрали француза Кунде....хороший защитник, давно играет в ЛаЛиге, думаю точно усилит оборону Барселоны.
Но у меня другой вопрос,почему не возьмут такого же опытного и на мой взгляд еще более сильного игрока-Пау Торреса??? Он и первый пас отдает отлично, и ошибок грубых не совершает, и в сборной Испании играет, а купить можно за 50 млн!
протон
протон
18 июля в 00:28
Руководство Барселоны будет требовать от Хави максимума после таких трансферов.
Если после продажи Де Йонга Барселона подпишет ещё Кунде и Бернарду Силву, то минимум в 1/2 ЛЧ или финал Барселона должна выходить, но как показывает практика и опыт Сити и ПСЖ, топ состав и топ тренер не являются главным для победы в ЛЧ, практически у всех последних победителей ЛЧ были проблемные позиции в составе:
В Реале в этом сезоне не было правого вингера, поэтому Анчелотти пробовал разные схемы, плюс почти весь сезон играли без постоянного ПЗ, так как Карвахаль не всегда был в строю, то Начо справа, то Васкес, но Реалу повезло и в финале Карвахаль был здоров и отработал великолепно.
В Челси поменялся тренер по ходу сезона и полностью изменил схему игры, также Челси играл без ЦН.
В ЛЧ всегда важна удача, в принципе как и во всех матчах, но в ЛЧ ещё больше, плюс настрой игроков также имеет огромное значение, не спроста Барселона и Реал ни разу не проиграли именно в финале ЛЧ в 21 веке, для них самое сложное выйти в финал, а в финале мастерство, класс и уровень сделают свое дело.
протон
протон
18 июля в 00:26, ред.
Кунде сейчас более в приоритете чем Абде в атакующей линии и так много игроков а Кунде топовый центральный защитник как раз то что и нужно Барселоне. Абде способный, да ещё и прогрессировать должен на перспективу Барсе.
По мне так, уговорить и отдать Депая с понижением мотивации - было бы гораздо лучше для Барселоны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 