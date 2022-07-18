Кунде — следующая трансферная цель «Барселоны»

Защитник «Севильи» Жуль Кунде является следующей трансферной целью «Барселоны».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что француз хотел бы присоединиться к каталонцам и знает, что Хави считает его идеальным центральным защитником.
«Барса» же намерена поторопиться и подписать его как можно скорее, так как «Челси» также собирается возобновить контакты с агентом Кунде.
Если после продажи Де Йонга Барселона подпишет ещё Кунде и Бернарду Силву, то минимум в 1/2 ЛЧ или финал Барселона должна выходить, но как показывает практика и опыт Сити и ПСЖ, топ состав и топ тренер не являются главным для победы в ЛЧ, практически у всех последних победителей ЛЧ были проблемные позиции в составе:
В Реале в этом сезоне не было правого вингера, поэтому Анчелотти пробовал разные схемы, плюс почти весь сезон играли без постоянного ПЗ, так как Карвахаль не всегда был в строю, то Начо справа, то Васкес, но Реалу повезло и в финале Карвахаль был здоров и отработал великолепно.
В Челси поменялся тренер по ходу сезона и полностью изменил схему игры, также Челси играл без ЦН.
В ЛЧ всегда важна удача, в принципе как и во всех матчах, но в ЛЧ ещё больше, плюс настрой игроков также имеет огромное значение, не спроста Барселона и Реал ни разу не проиграли именно в финале ЛЧ в 21 веке, для них самое сложное выйти в финал, а в финале мастерство, класс и уровень сделают свое дело.
Если после продажи Де Йонга Барселона подпишет ещё Кунде и Бернарду Силву, то минимум в 1/2 ЛЧ или финал Барселона должна выходить, но как показывает практика и опыт Сити и ПСЖ, топ состав и топ тренер не являются главным для победы в ЛЧ, практически у всех последних победителей ЛЧ были проблемные позиции в составе:
В Реале в этом сезоне не было правого вингера, поэтому Анчелотти пробовал разные схемы, плюс почти весь сезон играли без постоянного ПЗ, так как Карвахаль не всегда был в строю, то Начо справа, то Васкес, но Реалу повезло и в финале Карвахаль был здоров и отработал великолепно.
В Челси поменялся тренер по ходу сезона и полностью изменил схему игры, также Челси играл без ЦН.
В ЛЧ всегда важна удача, в принципе как и во всех матчах, но в ЛЧ ещё больше, плюс настрой игроков также имеет огромное значение, не спроста Барселона и Реал ни разу не проиграли именно в финале ЛЧ в 21 веке, для них самое сложное выйти в финал, а в финале мастерство, класс и уровень сделают свое дело.