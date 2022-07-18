«Челси» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Кунде

Европейские топ-клубы поспорят за трансфер защитника «Севильи» Жуля Кунде.
В подписании француза заинтересованы «Барселона» и «Челси», однако именно лондонский клуб является лидером в борьбе за игрока.
«Сине-гранатовые», скорее всего, сосредоточатся на подписании Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо из «Челси».
А так, в Челси не хватает ЦЗ, Силве через 2 месяца уже 38 лет.
А так, в Челси не хватает ЦЗ, Силве через 2 месяца уже 38 лет.
На медосмотре перехватили
Уже защитника купили , еще надо .
В 5 защитников хотят играть .
Трехэтажный автобус хотя у ворот поставить
На медосмотре перехватили
Уже защитника купили , еще надо .
В 5 защитников хотят играть .
Трехэтажный автобус хотя у ворот поставить