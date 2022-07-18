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«Челси» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Кунде

18 июля 2022, 08:23

Европейские топ-клубы поспорят за трансфер защитника «Севильи» Жуля Кунде.

В подписании француза заинтересованы «Барселона» и «Челси», однако именно лондонский клуб является лидером в борьбе за игрока.

«Сине-гранатовые», скорее всего, сосредоточатся на подписании Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо из «Челси».

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
18 июля в 18:30
Вот этот пэцан очень Челси нужен,отличный защитник,а с защитниками у нас напряженка.
NOVA
NOVA
18 июля в 09:49
ну и хорошо, нефиг в барсе ему делать, уж лучше в челси!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3ton (раскрыть)
18 июля в 09:37
Это было личное желание бразильца переехать на курорт в Барселону) а так радуйтесь конечно, что заплатили такие огромные деньги за футболиста из аутсайдера АПЛ, которые спаслись от вылета лишь в последнем туре.
А так, в Челси не хватает ЦЗ, Силве через 2 месяца уже 38 лет.
ОПС
ОПС
18 июля в 09:36
Тут все еще может быть по другому.
1 984
1 984
18 июля в 09:23, ред.
Всегда интересно: а как определяют кто кого опережает в переговорах? У них есть какая-то метрическая величина? Метры, килограммы, рубли, амперы? Мне кажется, что кто подпишет - тот и опередил, а всё остальное предположения.
Gahi
Gahi
18 июля в 09:23
Осталось посмотреть кто станет более убедительным в своём желании подписать футболиста.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 09:01
Деньжат у Челси явно побольше.
3ton
3ton
18 июля в 08:56
Они уже Рафинью подписали
На медосмотре перехватили
Уже защитника купили , еще надо .
В 5 защитников хотят играть .
Трехэтажный автобус хотя у ворот поставить
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 08:42
А Челси он зачем ?
sv_1969
sv_1969
18 июля в 08:38
Это Неудивительно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 08:24
Опередят, когда подпишут...
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