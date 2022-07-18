«Челси» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Кунде

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18 июля 2022, 08:23

Европейские топ-клубы поспорят за трансфер защитника «Севильи» .

В подписании француза заинтересованы «Барселона» и «Челси», однако именно лондонский клуб является лидером в борьбе за игрока.

«Сине-гранатовые», скорее всего, сосредоточатся на подписании и из «Челси».