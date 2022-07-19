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«Зенит» продаст Вендела, если за него предложат больше 25 млн евро

19 июля 2022, 14:38

Полузащитник «Зенита» Вендел продлит контракт с клубом на срок до 2027 года.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 2025-го. Руководство «Зенита» предложило игроку увеличить зарплату, на что футболист ответил согласием.

«Уход Вендела возможен лишь в одном случае — если зарубежный клуб предложит за игрока больше 25 миллионов евро. Этим летом руководство „Зенита“ не планирует расставаться с игроком», — заявил источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:20
Как с Паредесом вряд ли прокатит...но пошевелиться чтоб остаться в плюсе можно...и нужно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 июля в 23:15
Да при чём тут "зарядили"..??
Вам будет веселей если последние уровневые игроки покинут Лигу ??
Или Вы знаете способ как удержать легионеров в "не самой сильной" Лиге, лишённой международных турниров...кроме как "зарядить"???
Поделитесь мыслями.....
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 июля в 23:02
всё правильно!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
19 июля в 23:01
На данный момент его цена 19 млн + долгосрочный контракт и это около пятерки! Кокшу тоже впарили когда то))
протон
протон
19 июля в 22:57
Не думал, что когда-нибудь скажу такое про игрока РПЛ, но 25 млн за Вендела в реалиях нынешнего рынка -- довольно смешные деньги. Если Паредеса умудрились впарить за 40, то Вендел должен стоить минимум полтос :D
Но, если серьёзно, то на 35+ вполне реально можно претендовать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
19 июля в 22:49
Да, он перевирает, Федун и впрямь был крайне зол и кинул, что 250 миллионов Валере дал на трансферы, но это за всё время. А он весьма много в сумме пробыл у руля.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 22:02
Если сочтёт добавку недостаточной, то почему бы и не отказаться.
pomor45
pomor45
19 июля в 21:58
Источник, близкий к ситуации, но не внушающий доверия.
STVA 1
STVA 1 ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 21:51
Вроде взрослый человек а в сказки веришь! Валере в общей сложности дали около 250 млн((( А не за сезон!!!
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
19 июля в 21:49
Выше Вам ответили! Но думаю Вендел с учетом контракта до 2025 года и его цены в 19 млн при других временах 25 млн точно потянул бы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
19 июля в 21:40
Сам не понимаешь? Времена сильно изменились с учетом реальной ситуации в мире.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
19 июля в 21:36
Сколько за пустышку Кокорина итальянцы отвалили? Что же за Вендела не дадут?
112910415
112910415
19 июля в 21:29
обычные дела )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
19 июля в 18:26
Так 45 лет назад вроде Газпрома еще не было. А этот гражданин уже 45 лет топит за Зенит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 18:24
Судя по 45 годам "боления". Вы, уважаемый. человек зрелый. Тем удивительнее ваша наивность. Газпром не спонсор Зенита, а ВЛАДЕЛЕЦ. При этом ФК Зенит является непрофильным активом Газпрома, т.е структурным подразделением Госкорпорации. Иначе говоря на 100% госфинансировании. Такого другого клуба в РПЛ нет. Есть с частичным госфинансированием, но его размеры не сопоставимы с денежным мешком Газпрома.
sv_1969
sv_1969 ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 18:22
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 июля в 18:11
    Руководство «Зенита» предложило игроку увеличить зарплату, на что футболист ответил согласием.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322814/vendel-zenit 19.07.2022
    А были в истории случаи, когда на предложение увеличить зарплату игрок ответил отказом? Кто знает?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 июля в 17:18
    Вроде норм цена!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    19 июля в 17:07
    Рони отказал шейхам за 270 лямов ради лиги чемпионов, вот пример!!!
    старина
    старина ответ Garrincha58 (раскрыть)
    19 июля в 16:32
    Бразильцы сейчас совсем другие,нет уже романтиков времен Гарринчи,Пеле и прочих Диди или Вава)
    старина
    старина ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
    19 июля в 16:30
    Если бы ты родился во времена,когда не было газпрома в зените,ты бы понял о чем я говорю
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    19 июля в 16:24
    Вендел ещё нужен Зениту
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    19 июля в 16:23
    25 не дадут
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ старина (раскрыть)
    19 июля в 16:18
    если сам Вендел захочет
    ДАША Д
    ДАША Д
    19 июля в 15:58
    Как будто 24 млн. будет недостаточно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    19 июля в 15:54
    "Зенит" со своего козыря зашел, сначала Малкому в два раза больше зп, чем даст любой клуб мира, зарядили, теперь и с Венделом исправили косяк.

    "В ответ на козни ФИФА завалим игроков баблом!" - браво, и мой Сережа Манекен может продолжить доказывать, что он лучший тренер России теперь, хотя у него тут некоторые проблемы сейчас, оплеуха от "Химок".

    Но ничего, всегда можно как с "Сочи" поступить, скупить лучших игроков)
    старина
    старина ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
    19 июля в 15:46
    В зенит же пошел.Куда уже дальше?
    dok66
    dok66
    19 июля в 15:31
    Нормальные отступные , они и должны быть больше стоимости футболиста , если в нем заинтересован клуб .
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 июля в 15:29
    Не слишком ли загнули.
    старина
    старина
    19 июля в 15:16
    А прикинь,Спартак предложит четвертак)))Гы гы..Продадут?
    Гость
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