«Зенит» продаст Вендела, если за него предложат больше 25 млн евро

Полузащитник «Зенита» Вендел продлит контракт с клубом на срок до 2027 года.
Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 2025-го. Руководство «Зенита» предложило игроку увеличить зарплату, на что футболист ответил согласием.
«Уход Вендела возможен лишь в одном случае — если зарубежный клуб предложит за игрока больше 25 миллионов евро. Этим летом руководство „Зенита“ не планирует расставаться с игроком», — заявил источник, близкий к ситуации.
Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.
"В ответ на козни ФИФА завалим игроков баблом!" - браво, и мой Сережа Манекен может продолжить доказывать, что он лучший тренер России теперь, хотя у него тут некоторые проблемы сейчас, оплеуха от "Химок".
Но ничего, всегда можно как с "Сочи" поступить, скупить лучших игроков)
"В ответ на козни ФИФА завалим игроков баблом!" - браво, и мой Сережа Манекен может продолжить доказывать, что он лучший тренер России теперь, хотя у него тут некоторые проблемы сейчас, оплеуха от "Химок".
Но ничего, всегда можно как с "Сочи" поступить, скупить лучших игроков)