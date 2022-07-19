«Зенит» продаст Вендела, если за него предложат больше 25 млн евро

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19 июля 2022, 14:38

Полузащитник «Зенита» продлит контракт с клубом на срок до 2027 года.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 2025-го. Руководство «Зенита» предложило игроку увеличить зарплату, на что футболист ответил согласием.

«Уход Вендела возможен лишь в одном случае — если зарубежный клуб предложит за игрока больше 25 миллионов евро. Этим летом руководство „Зенита“ не планирует расставаться с игроком», — заявил источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.