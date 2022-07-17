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«Химки» объявили об уходе Набиуллина

17 июля 2022, 15:38

Пресс-служба «Химок» объявила об уходе защитника Эльмира Набиуллина.

Защитник Эльмир Набиуллин покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

В составе «красно-черных» Эльмир принял участие в 25 матчах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!

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rubinovyi2
rubinovyi2
19 июля в 21:54, ред.
Помнится Эльмир делал заявления что идет в Зенит. чтобы сыграть на домашнем Мундиале, а вовсе не из-за денег.

Итог,на Мундиаль поехал бывший одноклубник Кудряшов, а Эльмир покатился по карьерной лестнице вниз и превратился в турыста.

Ты теперь даже Рубину слетевшему в пердив и то не нужен,
восходящая татарская звездочка так удачно погашенная Зенитом и жаждой бабла..((
протон
протон
18 июля в 00:46
А когда то считалось, что Оздоев едет в Зенит в довесок к Набиуллину.
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
17 июля в 17:05
В ФНЛ.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 16:03
Посмотрим где окажется.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 15:49
Ещё бы Эльвиру Набиуллину проводить.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 15:40
Ну вот , и здесь не пригодился.
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