«Химки» объявили об уходе Набиуллина

Пресс-служба «Химок» объявила об уходе защитника Эльмира Набиуллина.
Защитник Эльмир Набиуллин покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
В составе «красно-черных» Эльмир принял участие в 25 матчах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.
Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!
Итог,на Мундиаль поехал бывший одноклубник Кудряшов, а Эльмир покатился по карьерной лестнице вниз и превратился в турыста.
Ты теперь даже Рубину слетевшему в пердив и то не нужен,
восходящая татарская звездочка так удачно погашенная Зенитом и жаждой бабла..((
Итог,на Мундиаль поехал бывший одноклубник Кудряшов, а Эльмир покатился по карьерной лестнице вниз и превратился в турыста.
Ты теперь даже Рубину слетевшему в пердив и то не нужен,
восходящая татарская звездочка так удачно погашенная Зенитом и жаждой бабла..((