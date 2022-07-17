«Химки» объявили об уходе Набиуллина

Пресс-служба «Химок» объявила об уходе защитника .

Защитник Эльмир Набиуллин покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

В составе «красно-черных» Эльмир принял участие в 25 матчах, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!