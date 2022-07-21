Икарди отказался от перехода в «Рому» ради того, чтобы остаться в ПСЖ

Футболист ПСЖ Мауро Икарди отказался от перехода в «Рому».
Сообщается, что руководство парижского клуба внесло Икарди в список футболистов, которых планируется продать, однако сам футболист хочет остаться в ПСЖ. Соглашение Икарди с парижанами будет действовать еще 2 года, по нему игрок получает 12 миллионов евро в год. Уход футболиста из ПСЖ затруднителен для обеих сторон. В прошлом сезоне аргентинец провел 24 матча в Лиге 1, забив 4 гола.
Ранее аргентинец отказался от перехода в клуб АПЛ.
Ну и, конечно, на контракт в два раза ниже, а "Рома" вряд ли даст больше 6-ти, переходить не хочется.
Ну и, конечно, на контракт в два раза ниже, а "Рома" вряд ли даст больше 6-ти, переходить не хочется.