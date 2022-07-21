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Икарди отказался от перехода в «Рому» ради того, чтобы остаться в ПСЖ

21 июля 2022, 15:53

Футболист ПСЖ Мауро Икарди отказался от перехода в «Рому».

Сообщается, что руководство парижского клуба внесло Икарди в список футболистов, которых планируется продать, однако сам футболист хочет остаться в ПСЖ. Соглашение Икарди с парижанами будет действовать еще 2 года, по нему игрок получает 12 миллионов евро в год. Уход футболиста из ПСЖ затруднителен для обеих сторон. В прошлом сезоне аргентинец провел 24 матча в Лиге 1, забив 4 гола.

Ранее аргентинец отказался от перехода в клуб АПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 июля в 20:38
Жена такая.
A.S.A
A.S.A
21 июля в 18:44
Будет доить ПСЖ до конца контракта....
А вообще было бы отличное трио Абрахам/Икарди/Дибала
Маг_тм
Маг_тм
21 июля в 17:48
Не один игрок ПСЖ не хочет покинуть этот клуб даже если вообще не будет играть, и причина в зарплате. Они каждому игроку платят три раза больше чем он заслуживает.
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 17:34
думаю тот случай когда классный игрок ради денег загубил карьеру...и он не один в ПСЖ
buzzila
buzzila
21 июля в 17:32
Для всей полноты картины не мешало бы озвучить сумму, предложенную Ромой. Дибала, который перешел свободным агентом и достался бесплатно, будет получать 6 млн. И Дибала, между делом, по трансфермаркету оценивается в полтора раза дороже, чем Икарди. Плюс еще наличие Абрахама в составе. В общем не новость получается, а сырье для вентилятора.
Неэгоист
Неэгоист
21 июля в 17:14
Не может он без Месси... Ни в футболе, ни в жизни... Теперь они - "закадычные друзья"... Скоро семьями будут дружить... Хе..
unur9ju47zmh
unur9ju47zmh
21 июля в 17:04
Да их оттуда дрыном не выгонишь с такой халявы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Juventus CR7 (раскрыть)
21 июля в 17:03
Я думаю, он зол на ПСЖ и поэтому, в том числе, хочет выдоить контракт до конца. Потому что он клубу, по факту, не нужен, Мбаппе и Неймар сами любят забивать, и, хотя его и ставили играть время от времени, он именно чистый страйкер был в "Интере", то есть игрок, которого все искали в штрафной. В ПСЖ же он не пришей кобыле хвост, как говорится. Поэтому ему и самому приходится тупо ждать окончания контракта.

Ну и, конечно, на контракт в два раза ниже, а "Рома" вряд ли даст больше 6-ти, переходить не хочется.
dok66
dok66
21 июля в 16:50
Странно его желание . Через два года будет 31 год , значит шансов найти хороший клуб будет еще меньше , тем более если придется полировать лавку . Каждый выбирает себе дорогу сам.
Juventus CR7
Juventus CR7
21 июля в 16:41
Тот случай когда игрок клубу не нужен. Но сам игрок изо всех сил пытается остаться в клубе. Хотя вряд-ли на него рассчитывают, и не верится что ему будут давать ещё шансы проявить себя. А вот перейдя в Рому все могло бы сложится иначе. И практика была бы стабильнее и самому игроку был бы шикарный шанс утвердится. А так просидит в Париже два сезона. Толком не поиграет, но свои 24 миллиона заработает. Возможно в последнем и кроется его старание остаются в клубе
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 16:35
Дело Бэйла продолжает жить в его последователях
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
21 июля в 16:29
С гниёт на лавочке в Париже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 16:19
«Tutte le strade portano a Roma»
"Все дороги ведут в Рим"

Если не верит пусть спросит у Моуриньо,Дибалы,Матича,Абрахама,Шомуродова и пр....
sb97nztkdvv3
sb97nztkdvv3
21 июля в 16:10
Ему важнее где играть
Никром
Никром
21 июля в 16:06
Абрахам-Дибала - прекрасная связка впереди. Нужен классный человек на правый фланг. Со времен Флоренци там никто не тянет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ fnbpjx8pe97b (раскрыть)
21 июля в 16:05
Навряд ли это его выбор, там Ванда, или как ее там, очень много решает! А если судить по тому, что его чуть ли не просят на выход из команды и предложения по нему есть... Короче, Мауро под каблуком, давно известный факт
fnbpjx8pe97b
fnbpjx8pe97b
21 июля в 15:54
Его выбор.
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