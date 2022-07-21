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Салихамиджич: «Мы предлагали Алабе большие деньги»

21 июля 2022, 10:58

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью журналу Zeit признал, что клуб допустил ошибку в тактике во время переговоров о продлении контракта с Давидом Алабой, который прошлым летом перебрался в «Реал» на правах свободного агента.

Мы предлагали ему большие деньги, как нам показалось. Была встреча с агентами Давида, мы сказали им, что Алаба должен дать нам ответ к определенному времени.

Сейчас я думаю, что, может быть, в этом не было необходимости. Игроку такого уровня не нужно было ставить временных рамок для ответа.

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Все комментарии
Michael Myers95
Michael Myers95
21 июля в 22:07
Надо было предлагать большие деньги Флику для трансферов. С нынешним усилением Флик уверенно взял бы ЛЧ, даже с учетом ухода Левандовски. Юлику тупо опыта может не хватить против таких акул, как Пеп, Клопп, Тухель, Анчелотти.
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 14:29
Интересно, сколько центральных полузащитников в Баварии?
salleeh
salleeh
21 июля в 14:26
Алаба всегда допускал ляпы под прессингом, а Зюле
зря отпустили…Ещё бы Лерой Сане свалил куда-нибудь, было бы вообще ГУД…
vcnn6tbj8j2n
vcnn6tbj8j2n
21 июля в 11:29
Поздно пить Боржоми...
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