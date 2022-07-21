Салихамиджич: «Мы предлагали Алабе большие деньги»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью журналу Zeit признал, что клуб допустил ошибку в тактике во время переговоров о продлении контракта с , который прошлым летом перебрался в «Реал» на правах свободного агента.

Мы предлагали ему большие деньги, как нам показалось. Была встреча с агентами Давида, мы сказали им, что Алаба должен дать нам ответ к определенному времени.

Сейчас я думаю, что, может быть, в этом не было необходимости. Игроку такого уровня не нужно было ставить временных рамок для ответа.