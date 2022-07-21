Пуйоль: «Я бы хотел, чтобы Алексис Санчес снова играл за „Барселону“»

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21 июля 2022, 23:14

Бывший капитан «Барселоны» заявил, что хотел бы снова видеть в каталонском клубе нападающего , который сейчас выступает за «Интер».

Алексис Санчес — один из самых талантливых футболистов, с которым я играл. Я убежден, что благодаря своей работе и дисциплине, он сможет показать отличные результаты в любом клубе, за который играет. Это не зависит от меня, но я бы хотел, чтобы у Алексиса снова была возможность играть за «Барселону».

Алексис Санчес выступал в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.