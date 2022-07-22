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Чалов сравнил чемпионаты России и Швейцарии

22 июля 2022, 01:30

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что РПЛ не уступает швейцарской Суперлиге. В Швейцарии Чалов выступал за «Базель» на правах аренды.

После того, как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Это очень классный опыт!

Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир.

Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку, – сказал Чалов.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
22 июля в 06:23
Осталось убедиться насколько стал хорошо играть Чалов, после Швейцарии.
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 05:35
Зарплаты у нас повыше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 02:35
Теперь покажи нам, чему тебя там научили!
Гость
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