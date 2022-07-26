Вагнер Лав продолжит карьеру в бразильской Серии В

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав близок к возвращению в Бразилию.
По данным источника, он подпишет контракт с клубом «Спорт Ресифи», который выступает в бразильской Серии В.
Официально Вагнер Лав должен стать игроком «Спорт Ресифи» завтра.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав близок к возвращению в Бразилию.
По данным источника, он подпишет контракт с клубом «Спорт Ресифи», который выступает в бразильской Серии В.
Официально Вагнер Лав должен стать игроком «Спорт Ресифи» завтра.
Странно, что ЦСКА не сделал предложение. Игрок в хорошей форме,в Кайрате провёл отличный отрезок.Даже в 37 ему найдут применение. В этом я не сомневаюсь и даже сейчас я уверен, что за сезон он забил бы больше Антонио
Странно, что ЦСКА не сделал предложение. Игрок в хорошей форме,в Кайрате провёл отличный отрезок.Даже в 37 ему найдут применение. В этом я не сомневаюсь и даже сейчас я уверен, что за сезон он забил бы больше Антонио