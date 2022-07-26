Вагнер Лав продолжит карьеру в бразильской Серии В

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сегодня, 20:03

Бывший нападающий ЦСКА близок к возвращению в Бразилию.

По данным источника, он подпишет контракт с клубом «Спорт Ресифи», который выступает в бразильской Серии В.

Официально Вагнер Лав должен стать игроком «Спорт Ресифи» завтра.