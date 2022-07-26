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Вагнер Лав продолжит карьеру в бразильской Серии В

сегодня, 20:03

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав близок к возвращению в Бразилию.

По данным источника, он подпишет контракт с клубом «Спорт Ресифи», который выступает в бразильской Серии В.

Официально Вагнер Лав должен стать игроком «Спорт Ресифи» завтра.

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Все комментарии
gakvwshrx254
gakvwshrx254
сегодня в 20:11
Жаль, что с ним не договорились
протон
протон
сегодня в 20:04, ред.
Удивляет что он все еще играет. Ведь даже в лучшие времена его слабой стороной была физика. Но из всех бразильцев, которые прошли через РПЛ его поставил бы на 1-е место. Конечно был еще Халк, но Лав мне импонировал гораздо больше...Он играет в футбол, а не выполняет свою работу, как любят подчеркнуть сейчас многие футболисты...
Странно, что ЦСКА не сделал предложение. Игрок в хорошей форме,в Кайрате провёл отличный отрезок.Даже в 37 ему найдут применение. В этом я не сомневаюсь и даже сейчас я уверен, что за сезон он забил бы больше Антонио
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