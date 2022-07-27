Вильям Карвалью перейдёт из «Бетиса» в «Ноттингем Форест»

Футболист «Бетиса» Вильям Карвалью близок к переходу в «Ноттингем Форест».
Сам футболист положительно смотрит на возможность сыграть в АПЛ.
В прошлом сезоне полузащитник в 49 матчах забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.
Футболист «Бетиса» Вильям Карвалью близок к переходу в «Ноттингем Форест».
Сам футболист положительно смотрит на возможность сыграть в АПЛ.
В прошлом сезоне полузащитник в 49 матчах забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.
Думаю Карвальо усилит Ноттингем, игрок то он хороший и работоспособный, будет пахать в центре поля
Думаю Карвальо усилит Ноттингем, игрок то он хороший и работоспособный, будет пахать в центре поля