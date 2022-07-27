Вильям Карвалью перейдёт из «Бетиса» в «Ноттингем Форест»

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сегодня, 16:18

Футболист «Бетиса» близок к переходу в «Ноттингем Форест».

Сам футболист положительно смотрит на возможность сыграть в АПЛ .

В прошлом сезоне полузащитник в 49 матчах забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.