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Вильям Карвалью перейдёт из «Бетиса» в «Ноттингем Форест»

сегодня, 16:18

Футболист «Бетиса» Вильям Карвалью близок к переходу в «Ноттингем Форест».

Сам футболист положительно смотрит на возможность сыграть в АПЛ.

В прошлом сезоне полузащитник в 49 матчах забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:26
Лесники вошли во вкус) это будет уже 12-й или 13-й трансфер.
Думаю Карвальо усилит Ноттингем, игрок то он хороший и работоспособный, будет пахать в центре поля
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Смотря что под этим понимать. Плюс такие термины относительно футбола как минимум по большей части субъективны. На мой взгляд далеко не отстой, как исторически так и на данный момент.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:44
И те и те отстой!
Гость
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