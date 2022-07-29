Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГреция. Суперлига 2022/2023

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Олимпиакос»

сегодня, 14:16

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома.

Детали контракта и детали сделки не сообщаются. 15 июля Ин Бом приостановил соглашение с «Рубином».

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Олимпиакос»

Все новости
ОфициальноБывший хавбек «Динамо» и «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»
Сегодня, 20:57
Официально«Болонья» совершила одну из самых крупных продаж игрока в своей истории
Сегодня, 10:55 Фото
Официально38-летний Вагнер Лав подписал контракт со «Спорт Ресифи»
Сегодня, 00:34 Фото
Колосков: «Очень печально, что Оздоев никому в РПЛ не пригодился»
Вчера, 23:59
Официально«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева
Вчера, 22:46 Фото
Кунде: «Хави — главная причина, по которой я перешёл в „Барселону“»
Вчера, 22:24
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:32
еще один кинул на бабки Рубин. Мог бы переподписать контракт на годик.
но кореец, как игрок, очень тонкий и работоспособный. Олимпиакос - сильная команда, пошел на повышение, получается. Повышение даже относительно прошлогоднего Рубина, выходившего в еврокубки с 5го места рпл.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:33
Ах,какая тройная потеря.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:18
На Родину его чего-то не тянет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 