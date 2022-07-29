Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Олимпиакос»

«Мольде» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги

«Серкль Брюгге» – «Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата