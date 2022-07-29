Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Олимпиакос»

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома.
Детали контракта и детали сделки не сообщаются. 15 июля Ин Бом приостановил соглашение с «Рубином».
Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома.
Детали контракта и детали сделки не сообщаются. 15 июля Ин Бом приостановил соглашение с «Рубином».
но кореец, как игрок, очень тонкий и работоспособный. Олимпиакос - сильная команда, пошел на повышение, получается. Повышение даже относительно прошлогоднего Рубина, выходившего в еврокубки с 5го места рпл.
но кореец, как игрок, очень тонкий и работоспособный. Олимпиакос - сильная команда, пошел на повышение, получается. Повышение даже относительно прошлогоднего Рубина, выходившего в еврокубки с 5го места рпл.