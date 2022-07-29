Дьяков: «Может, Оздоев что-то новое для себя почерпнёт у Пирло»

Бывший защитник «Сивасспора» прокомментировал переход российского хавбека в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

Время покажет, будет ли усилением Оздоев для клуба, поможет ли Магомед. Но только возможность поработать под руководством Пирло — уже круто. Он был супер-футболистом, карьера тренера у него только начинается, а уже успел поработать в «Ювентусе». С таким великим экс-игроком интересно поработать.

Если бы Оздоеву было 17-18, Пирло мог бы его по-настоящему раскрыть. Сейчас не думаю, что тот его сможет «прокачать». Но футболист только с возрастом начинает уметь слушать. Большинство людей в молодости не делает этого. Когда человек становится опытнее, он больше прислушивается к подсказам, которые ему говорят. Может, Оздоев что-то новое для себя почерпнет у Пирло и как начнет феерить. Тогда все увидят Магомеда с новой стороны.

Не думаю, что Ахмед Муса поможет Оздоеву стать своим. Они же играли в одной лиге, а не в команде. Надо самому общаться с партнёрами, вливаться в коллектив. Это можно быстренько сделать за счет хорошей игры.

Что касается игры в мусульманской стране, Стамбул — более европеизированный город. Много людей приезжает туда отдыхать. Понятно, там мечети, слышны молитвы, но это не провинциальный город, где религию больше видно.