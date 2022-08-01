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Кунде: «Я выбрал „Барсу“ из-за её амбициозного проекта»

сегодня, 14:07

Защитник Жюль Кунде поделился мыслями на презентации в качестве игрока «Барселоны».

Я почувствовал много любви, исходящей от президента клуба и от всех остальных, включая болельщиков. Я счастлив и горд.

Я хорошо пообщался с Хави, почувствовал его симпатию. Он действительно хотел, чтобы я перешел в команду. Это важно для меня. Хави попросил меня делать то же самое, что в «Севилье»: бороться за мяч и действовать агрессивно.

«Челси»? У меня был другой вариант, но я ждал, когда «Барса» договорится с «Севильей». Я выбрал этот клуб из-за амбициозного проекта. К тому же, мне нравится Ла Лига.

«Барселона» заключила с Кунде контракт на 5 лет. Отступные — миллиард евро.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:35
Может кто-то не рад))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:28
Посмотрим на него в играх.
drug01
drug01
сегодня в 14:16
Мы очень рады
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