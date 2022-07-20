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КДК ужесточил наказания за скандирования на стадионах и пиротехнику

20 июля 2022, 16:17

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об ужесточении санкций за определенные нарушения.

У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей.

Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека.

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 23:28
Кто жечь то будет? Кузьмичи? Дети? Семьи?
Alexnvr
Alexnvr
20 июля в 19:09
И что? Теперь на стадионах нельзя громко выражать эмоции? Надо как в опере молча смотреть и засыпать? Чудны деяния РФС, РПЛ или кого там. В принципе эти тенденции стилю футбола соответствуют.
memphis
memphis
20 июля в 18:07
Так все равно теперь всех приравняли к митингующим, а их в свою очередь к преступникам. Формула простая: крикнул "Судья продажная" или "Е.$.ть Спартак!" = уехал
arsena1
arsena1
20 июля в 17:17
Если с болельщиками ситуация продолжится, то сотрудникам РФС придется самим жечь пиротехнику и скандировать кричалки, чтоб выполнить план по штрафам.
ermak6848
ermak6848
20 июля в 17:06
За пиротехнику давно пора ужесточить меры
ДСА
ДСА
20 июля в 17:00
А фанатов из-за Fan_Id то и не будет, пиротехники не будет, и РФС нечем будет набивать себе карманы. Будут искать ещё способы, как обобрать клубы.
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 16:31
Правильное решение.
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