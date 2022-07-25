Меры по борьбе с футбольными хулиганами в Англии ужесточили

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сегодня, 18:39

Футбольная ассоциация Англии, Английская Премьер-Лига, а также Английская футбольная лига поддержали ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению болельщиков на стадионах во время матчей.

С начала сезона 2022/23 клубы будут сообщать в полицию обо всех правонарушениях. Судебные разбирательства подобного рода могут привести к проблемам с работой и получением образования у нарушителей, а также к тюремному заключению.

На стадионах также в большей мере будут использоваться собаки-ищейки для выявления у зрителей наличия запрещенных предметов. Помимо этого, будут прорабатываться способы удаления из социальных сетей роликов, содержащих свидетельства незаконного поведения на матчах.