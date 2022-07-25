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Меры по борьбе с футбольными хулиганами в Англии ужесточили

сегодня, 18:39

Футбольная ассоциация Англии, Английская Премьер-Лига, а также Английская футбольная лига поддержали ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению болельщиков на стадионах во время матчей.

С начала сезона 2022/23 клубы будут сообщать в полицию обо всех правонарушениях. Судебные разбирательства подобного рода могут привести к проблемам с работой и получением образования у нарушителей, а также к тюремному заключению.

На стадионах также в большей мере будут использоваться собаки-ищейки для выявления у зрителей наличия запрещенных предметов. Помимо этого, будут прорабатываться способы удаления из социальных сетей роликов, содержащих свидетельства незаконного поведения на матчах.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 22:47
От вакцинации,модной болезни мрет ,очень много людей,сравнение немного не корректное ,кстати,теже мелкобриты об этом уже говорят в открытую,большой процент смертности в англии ,за последние два года именно вакцинированых людей!!!
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 22:03
По их правителю-клоуну уже понятно, что стране не долго осталось, скоро Индия их колонией сделает.
PS Ну как можно давить на образование? Они и так тупые, так вообще читать и писать разучатся
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:51
Хм!А у нас орут про демократию(((
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:58
Это в теории.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:53, ред.
Бывал я на Туманном Альбионе и скажу вот что. При их уровне жизни и огромном, даже в сравнении с развитыми странами континентальной Европы, благосостоянии (практически каждый англичанин к 27-30-ти годам имеет собственную недвижимость, причём не обременённую никакими кредитами !) им , по большому счёту, наsRать на отсутствие эфемерной свободы слова и прочей подобной дребедени, придуманной медийными мерзавцами для лохов...., равно как и похрену на вопиющий факт отсутствия понимания у Джонсона, что на свете есть такой предмет, как расчёска... Если же брать в абсолюте, - им вообще на всё.... и на всех.
НО!!! Если заболел садовник..., не вовремя почта поднесла Таймс..., или нае*ался гидрометеоцентр, то тут да, англичане начинают нервничать.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:45
В социализме как таковом нет ничего плохого. Другое дело, как идеи Маркса/Энгельса/Ленина трактуются буржуазными полукровками в угоду личного обогащения.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 20:27, ред.
Там давно уже не демократия. Нынешние находящиеся у власти на Западе "либералы" - как раз социалисты, которые никакого отношения, кроме названия, к ним не имеют. На самом деле там полные признаки социализма - влияние государства на личную жизнь, попытка выставить себя "единственной" партией (демократы в США представляют республиканцев демонами как минимум, так же Макрон во Франции выставляет оппозицию), вместо свободы слова - все должны говорить как толпа.

Это страшно, на самом деле.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:12
FAN ID выглядит на этом фоне профилактической мерой, попыткой своего рода вакцинации. Думаю, что кончится тем же и следует не медлить в ожидании результатов вакцинации, а дополнить закон этими мерами и применять их к нарушителям порядка. Пусть АПЛ будет в этом начинании первопроходцем, а мы будем учитывать их достижения и ошибки. Не всё же им учиться на наших революциях.
dok66
dok66
сегодня в 19:54
Жестко ужесточили . Да и хорошо .
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:31
Англичанам пи.... дать не зазорно!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:29
НЕ может быть! Это же витрина демократии.Фы фсё фрёте!
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 19:27
Д - демократия. И после этого РФ и Беларусь еще обвиняют в тоталитаризме. Лицемеры поганые.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:26
Это покруче fan id будет. Срок светит.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:13
Это в теории. Неизвестно как будет на практике
cpxpvetg5ypm
cpxpvetg5ypm
сегодня в 19:01
Это правильно.
старина
старина
сегодня в 18:59, ред.
Я вас умоляю,какие вы хулиганы?Вспомните Марсель...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:48
Правильное решение.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:47
Ну и правильно сделали
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