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Вендел сам попросил продлить контракт с «Зенитом»

сегодня, 12:27

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, почему его клиент решил продлить контракт с питерским клубом.

Вендел очень счастлив в «Зените». Он, что называется, сидит в обнимку с фанатами. И ему нравится это! Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это было его просьба.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:39
Во время попытки побега с базы в Удельной был пойман, брошен там на набитые наличкой мешки, среди которых тугими пачками купюр из бразильца за ночь был выбит новый контракт.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:35
Всем хорошо от этого продления, но в первую очередь конечно же Венделу
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:08
Нормальное решение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:05
Ха-ха) Так это и не скрывалось. Вендел начал переговоры с "Фламенго" и заодно предложил "Зениту" увеличить его контракт существенно.

"Зенит" вспомнил, как 25-миллионного Юри Альберто одни братушки бразильцы уже за бесплатно забрали, и решил просто закидать его баблом.

Только в обычном мире это "шантаж", а не "предложение продления контракта", называется.
makkie
makkie
сегодня в 12:50, ред.
Ещё бы!
Переподписал контракт, получил подъёмные, бонусы, прибавку к зарплате - теперь можно и в любви к клубу клясться лет пять )))
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 12:47
Нормальное решение. Многие тут про бабло вспоминают. Есть вопрос - а что мешало тому же СпаМу, Динамикам, Локомотививу и прочим Краснодарам с КС и Рубинами удержать своих легов? Отсутствие денег? Сомневаюсь. Всем критикам - Вы читали контракт Вендела? Вы видели цифры в его контракте? Я уверен что там цифры не выше чем у того же пшека Крыховяка. Поэтому попрошу не кидать коричневую субстанцию на вентилятор не имея конкретных цифр и данных.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:41
Понятно там такие ЗП, в европе таких нет и не будет.
David Young
David Young ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:40
Профиль - Редактировать - Призерам - Тел. для курьера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:29
Больше не кто не будет столько платить!
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