Вендел сам попросил продлить контракт с «Зенитом»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, почему его клиент решил продлить контракт с питерским клубом.
Вендел очень счастлив в «Зените». Он, что называется, сидит в обнимку с фанатами. И ему нравится это! Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это было его просьба.
"Зенит" вспомнил, как 25-миллионного Юри Альберто одни братушки бразильцы уже за бесплатно забрали, и решил просто закидать его баблом.
Только в обычном мире это "шантаж", а не "предложение продления контракта", называется.
"Зенит" вспомнил, как 25-миллионного Юри Альберто одни братушки бразильцы уже за бесплатно забрали, и решил просто закидать его баблом.
Только в обычном мире это "шантаж", а не "предложение продления контракта", называется.