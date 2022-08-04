Вендел сам попросил продлить контракт с «Зенитом»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» , рассказал, почему его клиент решил продлить контракт с питерским клубом.

Вендел очень счастлив в «Зените». Он, что называется, сидит в обнимку с фанатами. И ему нравится это! Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это было его просьба.