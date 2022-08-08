Юрана уволят, так как он не выпустил на поле сына инвестора «Химок»

Стала известна причина, по которой «Химки» приняли решение уволить Сергея Юрана.
По данным источника, конфликт с тренером произошёл после матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), где Юран не поставил на игру нападающего Илью Садыгова, который является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
Именно с того момента отношения между Юраном и руководством клуба испортились.
Папашу Ильи отчасти понять тоже можно - содержать команду не копеечное дело, а наемный товарищ, в лице тренера, не желает дать шанс ближайшему родственнику...
Понаблюдаем как будет развиваться ситуация в дальнейшем, даже интерес возник к персонажу по имени Илья)
Папашу Ильи отчасти понять тоже можно - содержать команду не копеечное дело, а наемный товарищ, в лице тренера, не желает дать шанс ближайшему родственнику...
Понаблюдаем как будет развиваться ситуация в дальнейшем, даже интерес возник к персонажу по имени Илья)