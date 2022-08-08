Юрана уволят, так как он не выпустил на поле сына инвестора «Химок»

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сегодня, 21:44

Стала известна причина, по которой «Химки» приняли решение уволить .

По данным источника, конфликт с тренером произошёл после матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), где Юран не поставил на игру нападающего , который является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Именно с того момента отношения между Юраном и руководством клуба испортились.