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Юрана уволят, так как он не выпустил на поле сына инвестора «Химок»

сегодня, 21:44

Стала известна причина, по которой «Химки» приняли решение уволить Сергея Юрана.

По данным источника, конфликт с тренером произошёл после матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), где Юран не поставил на игру нападающего Илью Садыгова, который является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Именно с того момента отношения между Юраном и руководством клуба испортились.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:58
Честь и совесть мы уже потеряли, и вернуть всё будет крайне непросто.

Эта новость как иллюстрация происходящего в нашей жизни.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:52
Ох, не говорите. Больная тема для меня....
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:50
Жаль, что остались одни воспоминания о чести.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 22:50
Уважение Юрану!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:48
Если информация соответствует истине, я поддерживаю гл.тренера. После "таких" уступок теряешь уважение к самому себе. Во многих случаях это определяет направление нашей дальнейшей жизни. И не в лучшую сторону.
minai
minai
сегодня в 22:47
Прям какое-то средневековье.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:47
Можно вспомнить, как С.Дмитриева в 1987г., в наручниках привезли в Новогорск играть за Динамо. Или, как О.В.Долматову, в 1972, предложили- или в Динамо играть, или с автоматом, рубежи Родины охранять.... К слову сказать, Долматов, мечтал играть за Торпедо.
Сп62
Сп62 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:43
В СССР. Когда В.Понедельника насильно заставляли играть за ЦСКА, он отказался. Поступок И.Нетто в матче с Уругваем не напоминать?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:42
А то что Химки на 7-м месте это заслуга Садыкова или Юрана ?
Ничего не понимаю.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:40
Сколько шума))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 22:37
Это Россия
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Bwag25493 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:37
УЕФА нам по своему дали шанс развивать своих, но мы все равно тянем легов к себе.
STVA 1
STVA 1 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 22:36
Ну вот упертый такой... Что тут попишешь. Иногда вроде бы надо промолчать но это не про него.. Это я образно
старина
старина ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Шантаж или рэкет.Кому как удобнее...Я не юрист,но Юран остался бы в Химках
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Так то оно так, но вроде в Химках все шло нормально, ну выпусти его.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:32
В Урал сватают Адиева вроде.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:32
Не удивлён
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:31
Поговаривали, что в Москве его пасли киевляне.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:31
У каждого своя правда... И у Серёги тоже. Не нам его судить думаю.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:30
Конечно помню
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:29, ред.
Да...жаль что у Миллера нет 11 бесталанных сыновей футболистов )...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:28
Да, это так- к слову пришлось....
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:27
А помните, с каким скандалом Юран из Киева уходил в Спартак? Сколько угроз посыпалось в его адрес от киевских болел. Ничего, пережил. Молодец!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:26
Да я тоже его очень хорошо помню.
А Юран был в ситуации когда команда играет и футболисты МЕСЯЦАМИ не получают зарплату (Томь, Ростов, ФК Москва...)
Недоросль ещё неизвестно куда повернул бы игру, если повернул бы...
Иногда слухи ходят о договорняках, ради того чтобы команде выжить, а здесь на пол часа выпустить не мог, для начала....
Это со стороны легко говорить о чужих котлетах...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:26
А он уже завязал с футболом.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 22:25
Это Россия детка и ее беспощадный футбол..
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 22:24
Ничего там преступного нет, абсолютно. Не устраивает, заплатил отступные и пошел вон. Человек наемный.
STVA 1
STVA 1 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 22:23
Ну и респект ему что доит таких вот.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:23
Поживём увидим. Я думаю его это не сломает ни в коем разе. А я аот за Химки похоже перестану болеть.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:21
А по моему Юрану уже начинает нравится разжигать конфликт и выбивать отступные. Что ему делать в Урале, там попробуй заикнись против Иванова, он там рулит.
Гость
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