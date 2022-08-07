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Бородюк: «Постепенно будем внедрять Кутепова в основной состав»

сегодня, 15:41
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч идет

Наставник «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему защитник московского клуба Илья Кутепов остался в запасе в матче 4-го тура против «Химок».

Илья Кутепов приступил к работе в общей группе три дня назад. Постепенно будем внедрять его в основной состав. Желаем Илье здоровья и скорейшего выступления за «Торпедо»! Что касается других футболистов: да, изменили в старте несколько позиций. Посмотрим, как игроки взаимодействуют между собой.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:12
Это будет очень хорошо
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:03
Кутепов по футбольным меркам (29лет) ещё можно сказать молодой футболист, так как сейчас играют до 35 лет спокойно. НО вот в Спартаке из него сделали старика, которого надо приводить в норму.
Кстати тут есть вина и самого Кутепова. Зачем он продлял контракт если на него как на основного игрока не рассчитывали и порой выпускали куда угодно, но только не на его позицию?
Возможно Илья в Торпедо оживёт и будет играть в основе и приносить пользу клубу.
Гость
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