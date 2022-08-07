Бородюк: «Постепенно будем внедрять Кутепова в основной состав»

Наставник «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему защитник московского клуба Илья Кутепов остался в запасе в матче 4-го тура против «Химок».
Илья Кутепов приступил к работе в общей группе три дня назад. Постепенно будем внедрять его в основной состав. Желаем Илье здоровья и скорейшего выступления за «Торпедо»! Что касается других футболистов: да, изменили в старте несколько позиций. Посмотрим, как игроки взаимодействуют между собой.
Кстати тут есть вина и самого Кутепова. Зачем он продлял контракт если на него как на основного игрока не рассчитывали и порой выпускали куда угодно, но только не на его позицию?
Возможно Илья в Торпедо оживёт и будет играть в основе и приносить пользу клубу.
Кстати тут есть вина и самого Кутепова. Зачем он продлял контракт если на него как на основного игрока не рассчитывали и порой выпускали куда угодно, но только не на его позицию?
Возможно Илья в Торпедо оживёт и будет играть в основе и приносить пользу клубу.