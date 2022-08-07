Бородюк: «Постепенно будем внедрять Кутепова в основной состав»

Наставник «Торпедо» рассказал, почему защитник московского клуба остался в запасе в матче 4-го тура против «Химок».

Илья Кутепов приступил к работе в общей группе три дня назад. Постепенно будем внедрять его в основной состав. Желаем Илье здоровья и скорейшего выступления за «Торпедо»! Что касается других футболистов: да, изменили в старте несколько позиций. Посмотрим, как игроки взаимодействуют между собой.