Роналду не попал в основной состав на первый матч «МЮ» в новом сезоне АПЛ

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сегодня, 15:43

7 августа «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч нового сезона АПЛ , манкунианцы на своем поле примут «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.

Главные тренер « МЮ » Эрик Тен Хаг решил не выпускать в стартовом составе своей команды . Португальский форвард будет наблюдать за матчем со скамейки запасных.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.

Состав «Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Марч, Макаллистер, Кайседо, Троссард, Лаллана, Гросс, Уэлбек.