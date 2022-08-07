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Роналду не попал в основной состав на первый матч «МЮ» в новом сезоне АПЛ

сегодня, 15:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч идет

7 августа «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч нового сезона АПЛ, манкунианцы на своем поле примут «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.

Главные тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг решил не выпускать в стартовом составе своей команды Криштиану Роналду. Португальский форвард будет наблюдать за матчем со скамейки запасных.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.

Состав «Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Марч, Макаллистер, Кайседо, Троссард, Лаллана, Гросс, Уэлбек.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 16:20
Значит МЮ победит
МАX PAYNЕ
МАX PAYNЕ
сегодня в 16:08
Вот оно величие.Всегда о нем пишут,и везде!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:58
Правильно делает ,этому старику эгоисту место -лавку полировать!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 15:55
Ну значит скоро ждём отставки Тен Хага. )
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 15:47
Пропустил предсезонку, сиди на банке, получи и распишись
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:46
У тен Хага яйца прорезались?
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