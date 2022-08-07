Роналду не попал в основной состав на первый матч «МЮ» в новом сезоне АПЛ

7 августа «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч нового сезона АПЛ, манкунианцы на своем поле примут «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.
Главные тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг решил не выпускать в стартовом составе своей команды Криштиану Роналду. Португальский форвард будет наблюдать за матчем со скамейки запасных.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.
Состав «Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Марч, Макаллистер, Кайседо, Троссард, Лаллана, Гросс, Уэлбек.