Дзюба может стать одноклубником Балотелли и Ракицкого

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сегодня, 08:19

Бывший нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Турции.

По данным источника, «Адана Демирспор» сделала официальное предложение о переходе форварда. Турецкий клуб предложил Дзюбе заработную плату в размере 150 000 евро в месяц (1,8 млн евро в год). Артем сомневается, что стоит принимать это предложение.

Напомним, что за «Адану Демирспор» выступает Марио Балотелли и бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.