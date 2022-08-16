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Дзюба может стать одноклубником Балотелли и Ракицкого

сегодня, 08:19

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

По данным источника, «Адана Демирспор» сделала официальное предложение о переходе форварда. Турецкий клуб предложил Дзюбе заработную плату в размере 150 000 евро в месяц (1,8 млн евро в год). Артем сомневается, что стоит принимать это предложение.

Напомним, что за «Адану Демирспор» выступает Марио Балотелли и бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:11
Больше 1,8 лямов в год ему уже точно никто не положит. Если он сомневается, то он совсем отупел от безделья.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:07
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
fwfp2n3n8383
fwfp2n3n8383
сегодня в 09:02
Это хороший вариант
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 09:00
Автор статьи, а я говорю: "Не может!"
Он никому не нужен со своими запросами. Вангую, что в итоге он окажется максимум в ФНЛ.
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 08:58
да, конечно, сомневается, если бы это предложение на самом деле было, согласился бы мгновенно на фоне "предложенных" условиях по деньгам
Vadik
Vadik
сегодня в 08:43
Он ещё и думает? Для такого игрочишки нормальные деньги. Или Тёма ждет предложений от топ-клубов?))))
морозз
морозз
сегодня в 08:40
Легенда Питера сомневается за такие малые для него деньги, наверное ждёт приглашения от Реала или МЮ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:35
Кому он там нахрен нужен, журналюги пытаются куда то его пристроить но тщетно.
valt134
valt134
сегодня в 08:31
Дзюба и Балотелли в одной команде- перебор.
ABir
ABir
сегодня в 08:31
Да, быстрее бы он уже куда-нибудь перешел
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:22
Если получится.
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