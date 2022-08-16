Дзюба может стать одноклубником Балотелли и Ракицкого

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.
По данным источника, «Адана Демирспор» сделала официальное предложение о переходе форварда. Турецкий клуб предложил Дзюбе заработную плату в размере 150 000 евро в месяц (1,8 млн евро в год). Артем сомневается, что стоит принимать это предложение.
Напомним, что за «Адану Демирспор» выступает Марио Балотелли и бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
Он никому не нужен со своими запросами. Вангую, что в итоге он окажется максимум в ФНЛ.
Он никому не нужен со своими запросами. Вангую, что в итоге он окажется максимум в ФНЛ.