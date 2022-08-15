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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара

сегодня, 12:30

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе просит руководство клуба продать Неймара.

Сообщается, что окружение француза настаивало на продаже бразильца с момента подписания нового контракта парижан с Мбаппе. Дружба игроков перестала быть такой же крепкой, Мбаппе считает, что теперь ему лучше учиться новому у Лионеля Месси.

Ранее в клубе произошел конфликт из-за должности пенальтиста команды.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:22
Честно говоря ,не исключаю что Неймар может оказаться в МЮ,Камерунского Эму шейхи не продадут/земляк/,но Месси уйдёт в Барселону,если уйдёт Неймар ,картина Репина-приплыли!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 13:21
3 звезды вместе не уживутся
311
311
сегодня в 13:21
Подленький этот Мбаппе
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:18
Какой дружный коллектив!)))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 13:13, ред.
Хорошо что он в Реал не перешел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:11
Не шибко хорошие отношения...
zgz4bx9qwddv
zgz4bx9qwddv
сегодня в 13:08
Чему может научить Месси?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:03
Не все нормально в команде
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:01
Вот тебе раз
Байкал-38.
Байкал-38. ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
Приветствую.
А вы сами не видите эту проблему?
Он начал + клоны, а сейчас смотрю и другие пользователи стали поддерживать такой формат комментариев. Вы считаете это нормально?
Иногда вы пользователей наказываете за одно слово, ладно я понимаю правила. но смотришь на этого пользователя и знаешь, что он никогда не гнался за первым комментарием и оставляет комментарии не для набора очков для конкурса. Просто у некоторых бывает эмоция к примеру на победу своей команды или такая реакция на новость. А эти просто заходят копируют пару слов с уже написанных другими пользователями, а потом ещё злорадствуют на эту тему.
Так вот что бы нам не нажимать на кнопки и не писать подобное вы сами должны пресекать нечто подобное.
Откройте любую новость и почитайте первые комментарии, так логики почти никогда нет. Ведь "и такое бывает" правда же...
Вам нравится это? мне лично нет, вот поэтому я лучше заострю эту проблему вслух, а не просто буду жать кнопку, где вы скорее всего в одном отдельном взятом комментарии нарушения не увидите.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:59
Мбаппе зачем продлил контракт?
SHEARER
SHEARER
сегодня в 12:56
Во дела.
drug01
drug01
сегодня в 12:55
Зачем так предлагать?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:50
"Мбаппе считает, что за последние годы он у Неймара научился многому, но сейчас предпочёл бы учиться у Лионеля Месси"

Источник: Месси обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Мбаппе....:)))))

Ну а так что, можно в новость поверить, особенно после недавнего матча, когда Неймар показал, что Мбаппе, в общем-то, нaфиг не нужен. Понятно, что Месси не продадут, так хоть от этого конкурента избавиться хочет (Мбаппе ТАРАН + Неймар ДРИБЛЁР = они хорошо дополняли друг друга в прошедшем сезоне.)

Ну а если быть честным, то "Наследник" Месси и Роналду, смешно, высокомерия которое есть у Мбаппе хватит на два Роналду, правда что Рон, что Лео уже давно все, всем доказали, два величайших игрока в истории, Месси лучше, но Рон старался, а Мбаппе это уровень Нея, хотя если брать чисто футбольный талант то Неймар талантливее, но лень и любовь к развлечениям не дали реализовать и 70 процентов своего потенциала, а Мбаппе топ игрок, но не великий...
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:37
Здравствуйте. На нарушения можно реагировать жалобой, имею ввиду отдельную кнопку посылающую жалобу, что Вам наверняка известно (отвечать на этот комментарий не нужно, просто в качестве напоминания или информации).
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:36
вот альтернативно окрашенный 77к
David Young
David Young
сегодня в 12:32
Надеюсь на что это неправда.

Просьба неэтична.
Гость
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