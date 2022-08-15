Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе просит руководство клуба продать Неймара.
Сообщается, что окружение француза настаивало на продаже бразильца с момента подписания нового контракта парижан с Мбаппе. Дружба игроков перестала быть такой же крепкой, Мбаппе считает, что теперь ему лучше учиться новому у Лионеля Месси.
Ранее в клубе произошел конфликт из-за должности пенальтиста команды.
Источник: Месси обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Мбаппе....:)))))
Ну а так что, можно в новость поверить, особенно после недавнего матча, когда Неймар показал, что Мбаппе, в общем-то, нaфиг не нужен. Понятно, что Месси не продадут, так хоть от этого конкурента избавиться хочет (Мбаппе ТАРАН + Неймар ДРИБЛЁР = они хорошо дополняли друг друга в прошедшем сезоне.)
Ну а если быть честным, то "Наследник" Месси и Роналду, смешно, высокомерия которое есть у Мбаппе хватит на два Роналду, правда что Рон, что Лео уже давно все, всем доказали, два величайших игрока в истории, Месси лучше, но Рон старался, а Мбаппе это уровень Нея, хотя если брать чисто футбольный талант то Неймар талантливее, но лень и любовь к развлечениям не дали реализовать и 70 процентов своего потенциала, а Мбаппе топ игрок, но не великий...
Источник: Месси обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Мбаппе....:)))))
Ну а так что, можно в новость поверить, особенно после недавнего матча, когда Неймар показал, что Мбаппе, в общем-то, нaфиг не нужен. Понятно, что Месси не продадут, так хоть от этого конкурента избавиться хочет (Мбаппе ТАРАН + Неймар ДРИБЛЁР = они хорошо дополняли друг друга в прошедшем сезоне.)
Ну а если быть честным, то "Наследник" Месси и Роналду, смешно, высокомерия которое есть у Мбаппе хватит на два Роналду, правда что Рон, что Лео уже давно все, всем доказали, два величайших игрока в истории, Месси лучше, но Рон старался, а Мбаппе это уровень Нея, хотя если брать чисто футбольный талант то Неймар талантливее, но лень и любовь к развлечениям не дали реализовать и 70 процентов своего потенциала, а Мбаппе топ игрок, но не великий...