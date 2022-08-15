Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара

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сегодня, 12:30

Нападающий ПСЖ просит руководство клуба продать Неймара.

Сообщается, что окружение француза настаивало на продаже бразильца с момента подписания нового контракта парижан с Мбаппе. Дружба игроков перестала быть такой же крепкой, Мбаппе считает, что теперь ему лучше учиться новому у Лионеля Месси.

Ранее в клубе произошел конфликт из-за должности пенальтиста команды.