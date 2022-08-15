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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ устроит встречу Неймара и Мбаппе, чтобы уладить разногласия

сегодня, 14:21

ПСЖ обеспокоен конфликтом нападающих команды Килиана Мбаппе и Неймара.

После матча чемпионата Франции против «Монпелье» (5:2) бразилец поставил лайк записям в соцсетях, где в негативном ключе говорилось о решении сделать француза штатным пенальтистом команды. Мбаппе же намерен убедить руководство в необходимости продажи Неймара. Клуб устроит встречу нападающих, на которой будет присутствовать главный тренер команды Кристоф Гальтье, а также фактический спортивный директор клуба Луиш Кампуш. Окружение Мбаппе считает, что французского нападающего это не касается, это не его проблема.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 14:55
а неймар не путал никогда?
как раз без него псж обойдется
а без Мбаппе не особо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:35
...а, чтобы ещё и денег поднять, пригласят Нагиева и покажут "встречу" по телеку
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:34
Что-то черепашка совсем рамсы попутал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:34, ред.
Думаю Галтье и Кампуша маловато будет. Надо Макрона бы позвать..., Чефера..., и да, Хелаифи обязательно, - кому то надо же бдеть, чтоб под дверью никто не подслушивал. И вот только тогда (!) мож. чёнить и сообразят... хотя и то не факт.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:27
Ну могли по щам другу дать и все ном))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
О как... а то они друг с другом не видятся... наверное тренируются отдельно...:))) ... Сели бы, пивасика с рыбой тяпнули бы и порешали проблемы... а то как бабы базарные....
Гость
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