ПСЖ устроит встречу Неймара и Мбаппе, чтобы уладить разногласия

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сегодня, 14:21

ПСЖ обеспокоен конфликтом нападающих команды и Неймара.

После матча чемпионата Франции против «Монпелье» (5:2) бразилец поставил лайк записям в соцсетях, где в негативном ключе говорилось о решении сделать француза штатным пенальтистом команды. Мбаппе же намерен убедить руководство в необходимости продажи Неймара. Клуб устроит встречу нападающих, на которой будет присутствовать главный тренер команды Кристоф Гальтье, а также фактический спортивный директор клуба Луиш Кампуш. Окружение Мбаппе считает, что французского нападающего это не касается, это не его проблема.