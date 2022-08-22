Семак прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бывшего форварда команды Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
Дзюба действительно долго искал клуб. Все специалисты ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось.
Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта и пожелать ему удачи. Мы будем с удовольствием смотреть и за Ярославом Ракицким, и за Артёмом, как они себя проявят в чемпионате Турции. Пожелаем удачи ребятам. Так же как и Магомеду Оздоеву. Будем следить и пожелаем самого лучшего. По своим качествам они принесут пользу своим клубам.