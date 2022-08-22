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Семак прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

сегодня, 00:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бывшего форварда команды Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Дзюба действительно долго искал клуб. Все специалисты ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось.

Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта и пожелать ему удачи. Мы будем с удовольствием смотреть и за Ярославом Ракицким, и за Артёмом, как они себя проявят в чемпионате Турции. Пожелаем удачи ребятам. Так же как и Магомеду Оздоеву. Будем следить и пожелаем самого лучшего. По своим качествам они принесут пользу своим клубам.

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drug01
drug01
сегодня в 00:45
Списали как отходный материал
Boricku
Boricku
сегодня в 00:41
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 00:21
    Любопытно будет наблюдать
    Гость
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