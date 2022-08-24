«Ньюкасл» заплатит более 70 миллионов евро за нападающего «Реала Сосьедад»

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вчера, 17:17

«Ньюкасл» заплатит за нападающего «Реала Сосьедад» более 70 миллионов евро.

Данная сделка станет рекордной для баскского клуба. За счет бонусов сумма перехода возрастет еще на 5 млн. Помимо этого, клуб из Сан-Себастьяна получит 10% от суммы будущей продажи шведского игрока.

Ранее стало известно, что «сороки» хотят усилиться нападающим «Уотфорда».