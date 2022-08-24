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«Ньюкасл» заплатит более 70 миллионов евро за нападающего «Реала Сосьедад»

вчера, 17:17

«Ньюкасл» заплатит за нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака более 70 миллионов евро.

Данная сделка станет рекордной для баскского клуба. За счет бонусов сумма перехода возрастет еще на 5 млн. Помимо этого, клуб из Сан-Себастьяна получит 10% от суммы будущей продажи шведского игрока.

Ранее стало известно, что «сороки» хотят усилиться нападающим «Уотфорда».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:28
Хороший игрок, но сильно переплатили. М другой стороны, ничем кроме бабла Ньюкасл пока еще заманить игроков не может
SonicStar
SonicStar
вчера в 21:06, ред.
Купить Исака по цене Холланда...если сороки так и будут посредственных игроков покупать по цене топов, игроки не станут играть как топы и через пару лет Ньюкасл может повторить судьбу Анжи
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:03
Еще прошлым летом, да и в зимнее ТО, когда Арсенал искал нового нападающего, вел борьбу за Влаховича и был готов заплатить за серба 65+ млн, либо хотели взять Дэйвида из Лилля, были еще какие то варианты и в том числе Исак,но тогда Сосьедат потребовал от нас 90 лямов, и понятное дело что Арсенал небыл готов платить такую сумму...... я топил за трансфер именно Исака!!! Швед отличный игрок, который может в атаке всё...если надо может на скорости протащить мяч,если надо может обыграть, может и по воротам отлично пробить, а про игру на втором этаже я вообще молчу, с его то ростом 191 см. И при таком росте он еще очень пластичный! Некоторые делают акцент на его статистику, типо мало забивает, так в сезоне 20/21 он забил 17 голов в ЛаЛиге, и все свои голы он забил с игры и не одного с пенальти, т.к пенальтистом в команде является Ойярсабаль, который в том же сезоне забил 11 голов и 6 из которых были с точки!!! Да, провалил прошлый сезон, но не стоит забывать о том, в какой команде он играет. Сосьедад вроде как не европейский гранд, и подбор игроков там не самый сильный!
Сороки при Хау играют в очень симпатичный футбол, на высоких скоростях, и думаю Сашка впишется в эту игру, в этот стиль! Пожелаю ему удачи, и хотелось бы чтоб он стрельнул в АПЛ!
Брулин
Брулин
вчера в 20:32
Это сколько же Сашка Кокорин бы стоил, если бы его какой-нибудь мешо апээловский купил?
3ton
3ton
вчера в 20:07
Если за такие деньги его продат в Ньюкасл - это будет развод 21 века
Он не забивает даже на 30 Лямов
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:56
Большие надежды подавал...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:42
Он неплох...
Gahi
Gahi
вчера в 19:19, ред.
В клубе "Ньюкасл Юнайтед" продолжают усиливать команду, после воскресных матчей в котором "Ньюкасл" принимал "Манчестер Сити" матч закончился со счётом 3-3. А "Реал Сосьедад" играл в этот день на своём поле с "Барселоной" где уже на первой минуте матча Левандовский вывел гостей вперёд, а через шесть минут Исак сравнял счётом в первом тайме, но во втором тайме гости смогли добиться победы. После чего и было принято окончательное решение профинансировать этот переход. Да Александер Исак достаточно качественный футболист хотя transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро, но зная какие суммы прописывают в Испании, то 70 млн это для 22 летнего футболиста вполне приемлемая сумма, если учесть какие амбициозные планы у руководства клуба "Ньюкасла". Так что и для футболистов команды Уилсона и Альмирона которые отличились в игре против "Манчестер Сити" будет хорошая мотивация в конкурентной борьбе за место в стартовом составе, а также для ротации при плотном графики игры во всех турнирах. Удачи
ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Ненормальные люди делают такие покупки.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 18:55
Денег навалом, хоть лопатой греби.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:55
Тут скорее всего да, чем нет. Но сумма трансфера большая, если не заиграет это будет провалом.
Если рассматривать как чистого центрфорварда можно было взять Рафу Мир либо Борхе Иглесиаса.
Но Исак универсальный центрфорвард, возможно поэтому он мало забил, он не стоит в штрафной площади как столб. По матчам видно что Исак может отыграть и в прессинге и вернуться за мячом. То есть он может играть как полузащитник и как центрфорвард.
Очень хорош Борхе Иглесиас. Иглесиас хорошо чувствует ситуацию и может хорошо использовать моменты и действовать ситуационно в штрафной площади.
Тут ответ и вопрос может быть таким. Количество забитых голов зависит от полузащиты любой команды, чем лучше полузащита, тем больше голов забьет центрфорвард. Центрфорвард в свою очередь должен обладать голевым чутьем и реализовывать моменты по максимуму, что создает полузащита.
А Исак это универсальный центрфорвард он может взаимодействовать с полузащитой, голы могут распределяться равномерно между ним и полузащитой. Может он не забьёт много, но пользу для полузащиты принесет.
Вопрос в ценнике. Тут скорее всего дорого, чем нет.
LOpp
LOpp
вчера в 18:50
Не стоит Исаак таких денег
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Субъективное мнение (раскрыть)
вчера в 18:39
Видим мы их изобретательность, за форварда с 32 играми и 6 голов отдать 70 лямов. Такую изобритательность ни псж ни сити не изобретали
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:37
У него за 32 игры 6 голов, тебе не кажется что ну 3ь как маловато для форварда уровня Холанда? Холанд в сити за пару матчей почти столтко же забил
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:28, ред.
Максимально посредственный форвард. Как можно было такие деньги отдать?
um9m2fcurnqn
um9m2fcurnqn
вчера в 17:45
Деньги есть...
dok66
dok66
вчера в 17:44
Ну что ж . Хочется поздравить Ньюкасл с приобретением . Начало Чемпа хорошее , нужно усиление , но точечное . Так что ждем новых побед .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:32
Исак технарь, топ-приобретение, конечно, есть у него проблемы в виде нестабильности, но по классу это форвард уровня Холанда. "Ньюкасл" показывает, что он собирается строить топ-команду.
INGUSH
INGUSH
вчера в 17:25
Стоимость на transfermarkt: 30 млн € (24.08.2022)
М-да..
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:24
Ну здесь случай немного иной нежели у грандов, "сороки" избирательно тратят не выкидывая бешенные деньги за каждого второго игрока. А ценник во многом обусловлен тем что в Испании любят прописать космическую "клаусулу" и от этой суммы уже плясать. В любом случае для Исаака вариант должен быть более чем привлекательным, учитывая что физики Уилсона на 90+ минут не хватает у шведа будет шанс закрепиться в основе.
shlomo
shlomo
вчера в 17:18
Денег девать некуда...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:17
Деньги есть, дофига.
Гость
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