«Ньюкасл» заплатит более 70 миллионов евро за нападающего «Реала Сосьедад»

«Ньюкасл» заплатит за нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака более 70 миллионов евро.
Данная сделка станет рекордной для баскского клуба. За счет бонусов сумма перехода возрастет еще на 5 млн. Помимо этого, клуб из Сан-Себастьяна получит 10% от суммы будущей продажи шведского игрока.
Ранее стало известно, что «сороки» хотят усилиться нападающим «Уотфорда».
Если рассматривать как чистого центрфорварда можно было взять Рафу Мир либо Борхе Иглесиаса.
Но Исак универсальный центрфорвард, возможно поэтому он мало забил, он не стоит в штрафной площади как столб. По матчам видно что Исак может отыграть и в прессинге и вернуться за мячом. То есть он может играть как полузащитник и как центрфорвард.
Очень хорош Борхе Иглесиас. Иглесиас хорошо чувствует ситуацию и может хорошо использовать моменты и действовать ситуационно в штрафной площади.
Тут ответ и вопрос может быть таким. Количество забитых голов зависит от полузащиты любой команды, чем лучше полузащита, тем больше голов забьет центрфорвард. Центрфорвард в свою очередь должен обладать голевым чутьем и реализовывать моменты по максимуму, что создает полузащита.
А Исак это универсальный центрфорвард он может взаимодействовать с полузащитой, голы могут распределяться равномерно между ним и полузащитой. Может он не забьёт много, но пользу для полузащиты принесет.
Вопрос в ценнике. Тут скорее всего дорого, чем нет.
Если рассматривать как чистого центрфорварда можно было взять Рафу Мир либо Борхе Иглесиаса.
Но Исак универсальный центрфорвард, возможно поэтому он мало забил, он не стоит в штрафной площади как столб. По матчам видно что Исак может отыграть и в прессинге и вернуться за мячом. То есть он может играть как полузащитник и как центрфорвард.
Очень хорош Борхе Иглесиас. Иглесиас хорошо чувствует ситуацию и может хорошо использовать моменты и действовать ситуационно в штрафной площади.
Тут ответ и вопрос может быть таким. Количество забитых голов зависит от полузащиты любой команды, чем лучше полузащита, тем больше голов забьет центрфорвард. Центрфорвард в свою очередь должен обладать голевым чутьем и реализовывать моменты по максимуму, что создает полузащита.
А Исак это универсальный центрфорвард он может взаимодействовать с полузащитой, голы могут распределяться равномерно между ним и полузащитой. Может он не забьёт много, но пользу для полузащиты принесет.
Вопрос в ценнике. Тут скорее всего дорого, чем нет.