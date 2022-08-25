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«Челси» продаст Бройю и скоро оформит трансфер Обамеянга

сегодня, 17:58

«Челси» близок к трансферу нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб может оформить переход габонца уже в ближайшее время.

Ожидается, что после прихода в «Челси» Обамеянга клуб покинет Армандо Бройя, интерес к которому проявляет «Вест Хэм». «Синие» готовы расстаться с молодым форвардом за 40 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
gbt53acxrwg4
gbt53acxrwg4
сегодня в 20:37
Хорошо, рад/
allemz
allemz
сегодня в 18:43
Тодд наверное в недоумении как Эвертон с его тратами и составом умудряется купаться в луже, решил сам поэкспериментировать тоже самое. Трансферы Челси при нем это нечто..
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:23
Так дело в самом Броя, уже писали, что юнец требует от тренерского штаба гарантии игрового времени в основе. И в случае, если Челси кого то покупает, то он попросит продать.
32united
32united
сегодня в 18:19
Отличный план... Надежный, как швейцарские часы...
Сколько еще поиграет Обамеянг на должном уровне не понятно. А расставаться с перспективным молодым форвардом, пусть и за 40 миллионов такая себе затея. Потом выкупят Брою обратно за 100 миллионов. Как это уже неоднократно бывало.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 18:15
Молодого перспективного продать,возрастного лучшие годы которого позади, взять, гениальный план,чем думают не понятно.
Tex
Tex
сегодня в 18:11
Это просто нелепо... Что за дегенераты
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:04
Хорошее будет усиление!
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