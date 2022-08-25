«Челси» продаст Бройю и скоро оформит трансфер Обамеянга

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сегодня, 17:58

«Челси» близок к трансферу нападающего «Барселоны» .

Лондонский клуб может оформить переход габонца уже в ближайшее время.

Ожидается, что после прихода в «Челси» Обамеянга клуб покинет , интерес к которому проявляет «Вест Хэм». «Синие» готовы расстаться с молодым форвардом за 40 млн фунтов стерлингов.