«Челси» продаст Бройю и скоро оформит трансфер Обамеянга

«Челси» близок к трансферу нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Лондонский клуб может оформить переход габонца уже в ближайшее время.
Ожидается, что после прихода в «Челси» Обамеянга клуб покинет Армандо Бройя, интерес к которому проявляет «Вест Хэм». «Синие» готовы расстаться с молодым форвардом за 40 млн фунтов стерлингов.
Сколько еще поиграет Обамеянг на должном уровне не понятно. А расставаться с перспективным молодым форвардом, пусть и за 40 миллионов такая себе затея. Потом выкупят Брою обратно за 100 миллионов. Как это уже неоднократно бывало.
Сколько еще поиграет Обамеянг на должном уровне не понятно. А расставаться с перспективным молодым форвардом, пусть и за 40 миллионов такая себе затея. Потом выкупят Брою обратно за 100 миллионов. Как это уже неоднократно бывало.