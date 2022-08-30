В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе

В АПЛ уволили главного тренера в августе впервые за 18 лет. Сегодня об отставке Скотта Паркера объявил «Борнмут». Отставка случилась после поражения «Борнмута» от «Ливерпуля» со счётом 0:9.
Это шестой случай, когда тренера в АПЛ увольняют так рано, трижды тренера увольнял «Ньюкасл».
Менеджеры АПЛ потерявшие работу в августе:
Питер Рид («Манчестер Сити») в сезоне 1993-94
Кенни Далглиш («Ньюкасл») в сезоне 1998-99
Рууд Гуллит («Ньюкасл») в сезоне 1999-00
Пол Старрок («Саутгемптон») в сезоне 2004-05
Бобби Робсон («Ньюкасл») в сезоне 2004-05
Скотт Паркер («Борнмут») в сезоне 2022-23