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В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе

сегодня, 13:18

В АПЛ уволили главного тренера в августе впервые за 18 лет. Сегодня об отставке Скотта Паркера объявил «Борнмут». Отставка случилась после поражения «Борнмута» от «Ливерпуля» со счётом 0:9.

Это шестой случай, когда тренера в АПЛ увольняют так рано, трижды тренера увольнял «Ньюкасл».

Менеджеры АПЛ потерявшие работу в августе:

Питер Рид («Манчестер Сити») в сезоне 1993-94
Кенни Далглиш («Ньюкасл») в сезоне 1998-99
Рууд Гуллит («Ньюкасл») в сезоне 1999-00
Пол Старрок («Саутгемптон») в сезоне 2004-05
Бобби Робсон («Ньюкасл») в сезоне 2004-05
Скотт Паркер («Борнмут») в сезоне 2022-23

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:19
Все когда то бывает впервые...:)))
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