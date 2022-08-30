В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе

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сегодня, 13:18

В АПЛ уволили главного тренера в августе впервые за 18 лет. Сегодня об отставке объявил «Борнмут». Отставка случилась после поражения «Борнмута» от «Ливерпуля» со счётом 0:9.

Это шестой случай, когда тренера в АПЛ увольняют так рано, трижды тренера увольнял «Ньюкасл».

Менеджеры АПЛ потерявшие работу в августе:

Питер Рид («Манчестер Сити») в сезоне 1993-94

Кенни Далглиш («Ньюкасл») в сезоне 1998-99

Рууд Гуллит («Ньюкасл») в сезоне 1999-00

Пол Старрок («Саутгемптон») в сезоне 2004-05

Бобби Робсон («Ньюкасл») в сезоне 2004-05

(«Борнмут») в сезоне 2022-23