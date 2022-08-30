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Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

сегодня, 14:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

С учетом того, что «Спартак» играет против «Зенита» в Москве, шансы неплохие. Во-первых, «Спартак» на кураже, выигрывает, играет нормально.

Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть. Плюс находятся в хорошей форме лидеры – Промес, Джикия, Зобнин.

Ясно, что у «Зенита» многое зависит от хороших действий своих иностранцев – Вендела, Малкома, Барриоса, Дуглас. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:09
60 на 40 в пользу Зенита.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:43
В конце добавил:
"А Карпин и Ростов мне вообще не интересны"
И убежал....:)))

Ну а так что, экспертиза высшего уровня! Играют дома + на кураже поэтому шансы не плохие. Ну да, а лютые проблемы в обороне и куча других проблем это так ерунда...

Зенит в защите играет неплохо. А у Спартака наверняка будут привозы. Там Умяров, Литвинов. Да и Джикия чего-то тупит частенько. Без Жиго Спартаку сложнее. Если конечно Спартак сможет в атаке, что-то показать, то да, за счет атаки могут зацепиться за матч. Но то что, как минимум 1-2 гола они пропустят это прям почти наверняка и дело даже не в атаке Зенита, а в не самой надежной обороне Спартака.
Гость
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